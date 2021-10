Prikangst-onderzoek genomineerd voor wetenschapsprijs voor kinderen

Zelfs de allerstoerste mensen kunnen bang zijn voor een spuitje. Onder kinderen speelt dit nog meer dan onder volwassenen: meer dan 60% van de kinderen is bang voor prikken. Onderzoeker Elisabeth Huis in ’t Veld (Tilburg University) doet onderzoek naar angst voor naalden en ontwikkelt een app waarmee kleine én grote mensen spelenderwijs hun prikangst kunnen overwinnen. Haar onderzoek is genomineerd voor de Wetenschapsprijs 2021 van ‘Het Klokhuis’. Deze prijs richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat relevant en interessant is voor kinderen op de basisschool.

Elisabeth Huis in ’t Veld: “Mijn idee voor dit onderzoek is ontstaan bij de bloedbank, toen ik ontdekte dat sommige mensen heel bang zijn voor naalden. Soms zonder dat ze dat van zichzelf wisten. Deze nominatie is fantastisch, want meer dan 60% van de kinderen is bang voor prikken. De app die ik samen met promovenda Judita Rudokaite ontwikkel, willen we graag meer geschikt maken voor kinderen. Ook willen we het onderzoek uitbreiden door kinderen erbij te betrekken, bijvoorbeeld via medewerkers van kinderziekenhuizen. Wanneer we de wetenschapsprijs winnen, wordt een volledige klokhuisaflevering gewijd aan het onderzoek. Met meer bekendheid hopen we nog meer mensen te helpen hun prikangst te overwinnen. Zodat ze bijvoorbeeld weer naar de tandarts of de dokter durven, bloed durven laten prikken of zelfs doneren.”



Over de app AINAR

De game-app AINAR is gebaseerd op de hypothese dat onbewuste processen in de hersenen en het autonome zenuwstelsel een rol spelen bij angst voor naalden. Veel mensen worden daarbij onwel, bijvoorbeeld bleek, zweterig, duizelig of misselijk. Of ze vallen flauw. Omdat dit lastig is om onder controle te krijgen, wordt angst vaak erger bij elke prik. De app draait op een artificial intelligence (AI) algoritme dat tijdens het spelen in de gaten houdt of er signalen van angst of flauwvallen zijn voordat je dat zelf doorhebt. Via de selfiecamera kijkt de app naar het gezicht en naar patronen in de kleur van de huid. Wanneer het wat minder goed gaat met de speler, helpt de app spelenderwijs om onbewuste angstreacties te overwinnen. Omdat je kan ‘zien’ wat er met je gebeurt, kun je leren om hier controle over te krijgen.



De app komt tot stand met medewerking van Sanquin en is gratis te downloaden voor iPhone en Samsung. Elisabeth Huis in ‘t Veld ontving eerder een NWO Veni-beurs voor haar FAINT (FAcial INfrared Thermal imaging in the prevention of needle induced fainting) onderzoek, dat aan de app ten grondslag ligt.

Vanaf dinsdag 19 oktober kan worden gestemd op het prikangst onderzoek of een van de andere tien genomineerden via https://www.hetklokhuis.nl/dossier/153/klokhuis-wetenschapsprijs. Op 10 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

Bron: Tilburg University