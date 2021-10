FNV: Het water staat bijna 500.000 zorgmedewerkers in de VVT aan de lippen

Zorgmedewerkers van Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT) maken bekend wat hun inzet wordt voor de cao-onderhandelingen die op het bpunt van beginnen staan. Bert de Haas FNV Bestuurder Zorg & Welzijn: ‘Het is 5 over 12. Daarom komen werknemers het belang onderstrepen om binnen korte tijd tot goede cao-afspraken te komen.’

Zo blijkt uit een enquête onder ruim 8000 mensen in de grootste cao van Nederland met ruim 470.000 werknemers, dat maar liefst 40% van al het personeel een derde tot de helft van hun werktijd bezig is met administratief werk. FNV pleit voor een maximum van 10% aan administratieve taken.

Over de Cao inzet is meegedacht door ruim 8000 werknemers

Een aantal werknemers overhandigt vandaag namens 470.000 collega’s de inzet voor de cao-onderhandelingen aan de werkgevers. Die inzet is mede tot stand gekomen op basis van een enquête onder 8047 werknemers in de VVT. Zowel FNV-leden als niet-vakbondsleden zijn geïnterviewd. De cao commissie van FNV heeft de inzet vastgesteld.

Tekort personeel

De Haas: ‘Handen aan het bed houden nu I-pads vast of zijn data aan het inkloppen op de computer in plaats van bezig met zorg. Daardoor loopt de al hoge werkdruk nog verder op. Resultaat: hoog ziekteverzuim en forse uitstroom uit de sector.’ FNV hoopt dat in de komende onderhandelingen werkgevers eindelijk inzien dat snelle maatregelen nodig zijn . Zeker als je kijkt naar de groei en de steeds complexere zorgvraag, als gevolg van de vergrijzing, die over een paar jaar op zijn hoogtepunt is.

Geen perspectief

De sector moet aantrekkelijker worden om in te werken en ook in te blijven werken. De Haas: ‘Mensen willen weer zeggenschap hebben over de invulling van diensten en werktijden. Ze willen balans tussen werk en privé. Het startsalaris is zoals bij veel onmisbare beroepen veel te laag. En vervolgens zijn de loonschalen zo kort dat er geen tot weinig perspectief is om door te groeien.’

Het kan anders

De Haas: ‘Mensen rennen weg, de uitstroom is hoog. En dat is begrijpelijk, maar het kan anders. Wij roepen de werkgevers op, die zijn verenigd in Actiz en Zorgthuisnl, om echt werk te maken van ander beleid. Betere afspraken over inroostering, beperking administratieve taken en meer handen aan het bed, betere begeleiding jonge medewerkers en betere beloning kunnen leiden tot een omslag. We gaan ervoor!”

Bron: FNV Zorg en Welzijn