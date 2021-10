Programma’s zondagsdiensten universitair medisch centra 26 oktober

Vannacht om 0.00 uur start de tweede zondagsdienst op een doordeweekse dag in alle acht universitair medisch centra. Voor een periode van 24 uur leggen duizenden medewerkers al het planbare werk neer: het ultieme stakingsmiddel in de zorg. Per ziekenhuis worden verschillende afdelingen gesloten, zoals de operatiekamers, radiologie, laboratoria, de poli’s en diverse verpleegafdelingen. Alle spoedeisende hulp gaat wel door.

Op 28 september staakten de zorgmedewerkers voor de eerste keer. Toen deden in totaal 89 afdelingen mee aan de zondagsdienst. Morgen zijn 279 afdelingen ‘dicht’. Daarmee wordt de actie drie keer zo groot als in september. De ziekenhuismedewerkers vragen met de actie om eerlijkere arbeidsvoorwaarden, zoals een fatsoenlijke loonsverhoging van 3% per jaar voor álle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen.

Veiligheid voorop

‘Met elk ziekenhuis heeft de FNV vooraf een veiligheidsoverleg gevoerd, waarin de spoedzorg voor patiënten gegarandeerd wordt en veiligheid van werknemers en patiënten voorop staat’, zegt Elise Merlijn, die namens de FNV onderhandelt voor de cao UMC’s. ‘De COVID-besmettingen nemen weer toe. Alle actievoerders zijn zich hiervan bewust en houden zich morgen, net als op normale werkdagen, aan de coronamaatregelen. Ook gaat de zorg voor Covid-19 patiënten gewoon door. Helaas is de druk op medewerkers in de UMC’s zo schrijnend dat actievoeren, met de beperkte mogelijkheid die ze hiertoe al hebben, noodzakelijk is om de toekomstbestendigheid van de zorg te redden. De uitstroom in de UMC’s is verontrustend hoog. Komen zij nu niet voor zichzelf op, dan is er straks niemand meer over om zorg te leveren.’

Programma tijdens zondagsdienst

Tijdens de zondagsdienst komen de medewerkers bijeen in het ziekenhuis waar zij in dienst zijn. De programma’s verschillen per ziekenhuis. Naast een podiumprogramma met diverse sprekers, worden verschillende sport en mindfulness-activiteiten voor medewerkers georganiseerd, voorleesmarathons gehouden op de kinderafdelingen, en een pub-quiz, rondleidingen en protestmarsen gehouden. In elk ziekenhuis applaudisseren de medewerkers om 12.05 uur twee minuten voor zichzelf, met een knipoog naar maart 2020. Toen werden ze nog als helden behandeld, nu voelen ze zich niet gewaardeerd door hun werkgevers. Iedereen die een hart voor de zorg heeft, is welkom om mee te applaudisseren.

Overzicht zondagsdiensten UMC’s 26 oktober 2021

UMC Utrecht

Waar vindt de actie plaats?

Locatie 1: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100 (3584 CX Utrecht)

Locatie 2: Wilhelmina Kinder Ziekenhuis, Lundlaan 6 (3584 EA Utrecht)

Hoe ziet het programma er uit?

Wat:

Opening actiedag

Start Optocht door UMC en WKZ

2 Minuten klappen voor de zorg

Speeches van medewerkers en vakbonden Vrijmarkt met diverse activiteiten Afsluiting met luide protestmars door UMC

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

Waar:

Centrale Centrale Waar de De Brink Centrale Centrale

Hal

Hal, boven de Brink optocht dan is

Hal

Hal, boven de Brink

Wanneer:

9.00u

11.00u

12.05u 12.00u-13.00u 13.00u-16.00u 16.00u

IC Centrum OK Recovery (F4, F0 en DOC) Verpleegafdeling B4 WEST Cardiologie Cardiologen HCK Verpleegafdeling B5 Oost Oncologie Stralingsunit Oncologie Medische Oncologie, Secretariaat B2.225 Vroegklinische onderzoeksunit van de medische oncologie Verpleegafdeling A1 Verpleegafdeling A2 Volwassenen Verpleegafdeling A2 Jeugd Verpleegafdeling A3 Verpleegafdeling A4 Kliniek ‘Kompas’ Dagbehandeling A4 Aanmeldteam Psychiatrie

17. Psychologen

18. AIOSSEN (Psychiatrie)

19. Kliniek B2 West Medische Oncologie

20. Longartsen (afdeling Longziekten)

21. Verpleegafdeling B3 West Longziekten

22. Poli Oogheelkunde

23. Poli MKA

24. Verpleegafdeling D5West Urologie/Oogheelkunde/KNO/Plastische chirurgie/Kaakchirurgie

25. Poli en verpleegafdeling Gynaecologische Oncologie (C5 West)

26. Poli Voortplantingsgeneeskunde & Gynaecologie (C5 Oost)

27. Energievoorziening (dagdienst)

28. Medische Technologie & Klinische Fysica

29. Divisie Lab, afdeling Apotheek

30. Verpleegafdeling Medische Oncologie B2 West

31. Operatieassistenten OK WKZ

32. Poliklinisch secretariaat Hematologie-Oncologie

33. VerpleegafdelingGeriatrie,InternegeneeskundeenReumatologie(KliniekenD2OostenC2West)

34. Centrale Sterilisatie en Scopen Desinfectie (CSDA)

35. Laboratorium Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL), subsectie Medische Immunologie (MI)

Wat gaat wel door?



 Het ic-centrum is gedurende een zondagsdienst ingericht op patiënten met een spoedindicatie die worden ingestuurd vanuit de spoedeisende hulp, verpleegafdeling, hartkatheterisatie kamer, middels een SIT-consult of reanimatie.

 Tijdens de actiedag zullen overnames uit andere ziekenhuizen plaatsvinden mits hiervoor de indicatie is dat zij academische zorg nodig hebben. Overnames ten gevolge van plaatsgebrek zullen geen doorgang vinden; dit gebeurt in de praktijk nauwelijks op zondagen.

 Tijdens de actiedag behoudt het ic-centrum zijn functie als spoed interventieteam (SIT).

 Tijdens de actiedag behoudt het ic-centrum zijn functie als onderdeel van het reanimatieteam.

 Tijdens de actiedag zullen ic-opnames ten gevolge van spoedoperaties doorgang vinden. Mits het een B-spoed of hoger betreft. C-spoed dient binnen 72 uur geopereerd te worden en hoeft dus geen doorgang te vinden op de actiedag.

 Nader toegelicht hoe het systeem van A t/m F-spoed in elkaar steekt.

o Levensbedreigende afwijking

 z.s.m. operatie, in ieder geval < 3 uur na stellen diagnose o Orgaanbedreigende afwijking

 spoedige operatie, streven naar 4-8 uur na stellen diagnose

o Langdurig uitstel leidt tot orgaan/ vitale functieschade

operatie binnen 24 uur

Zie ook protocol anesthesie

 Tijdens de actiedag zullen opnames ten gevolge van transplantatieprocedures doorgang vinden.

 Patiënten die tijdens de actiedag liggen opgenomen op de IC zullen de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Ook als zij liggen opgenomen met een niet spoedindicatie. Er zullen dus ook familiegesprekken plaatsvinden indien nodig.

 Op de actiedag zullen MICU-transporten op reguliere wijze blijven doorgaan.

 Wanneer op de actiedag het calamiteitenhospitaal geopend wordt zal op de reguliere wijze doorgang vinden.

 Time outs die voor handelingen/verrichtingen bij een patiënt nodig zijn, zullen plaatsvinden (checklist)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UMC Maastricht:

Waar vindt de actie plaats?

Locatie 1: MUMC, Debyelaan 25 (6229 HX Maastricht) en

locatie 2: G. Martinolaan (75 6229 GS Maastricht)

Locatie 3: Dialyse Valkenburg, Broekhem 11 (6301 HD Valkenburg)

Locatie 4: Prikdienst Medisch Centrum Annadal, Brouwersweg 100 (6216 EG Maastricht)

Hoe ziet het programma er uit?

Wat:

Aftrap actiedag met diverse speeches Samen grootste spandoek maken Canva Workshop

Workshop Gezond omgaan met stress Workshop Mindfulness

Met je team op de foto Fit 4 strike energizer Infosessie ABP Infomarkt

Chi Neng Qigong

FNV Young & United: pubquiz fun Wandelprotest door Randwijck Met je team op de foto

Fit 4 strike energizer

Workshop Eerste indruk-lichaamstaal en stress FNV Young & United: pubquiz fun

Afsluiting met grootste spandoek en speech Lilian Moermans

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

1. Holding & Nuchtere Opname Afdeling Niveau 2. Hart katheterisatie Kamer

3. Recovery

4. Polikliniek hart en vaat centrum.

Waar:

Serrehal

Terras, Nivo 4

Vergaderruimte F&I;

Lambert van Kleeftoren (4.N2.027)

Lou Brans Brabant Cour 9.30u-11.00u MUMC+ academie, 9.30u-10-30u Oxford gebouw, lokaal 5 (1.R1.020)

Serrehal 10.00u-10.30u

5. Verpleegafdeling B3

6. Verpleegafdeling B5

7. Afdeling Fysiotherapie

8. Medische fotografie (Beeldvorming)

9. Servicebedrijf Medische Instrumentatie en Informatie Technologie (MIT) 10. Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

11. Verpleegafdeling B4

12. Polikliniek vrouw Moeder kind Centrum

13. Afdeling dialyse, Maastricht en Valkenburg

14. Intern ziekenvervoer

15. CDL

16. MUMC+ academie

17. Artsen Heelkunde incl vaatchirurgie

18. Staf en Secretariaat van het Centrum voor Chronisch Zieken

Serrehal, grote podium

Lou Brans Brabant Cour

Terras Nivo 4

MUMC+ academie,

Oxford gebouw, lokaal 5 (1.R1.020)

Serrehal 11.15u-11.55u

Start in Serrehal Serrehal

Serrehal, grote podium Lou Brans Brabant Cour Serrehal

Serrehal

3

11.55u 13.00u-13.30u 13.30u 13.30u-15.00u 14.00u-14.45u 15.30u

Wanneer:

9.00u 9.00u-15.00u 9.30u-10-30u

10.30u 11.00u-11.55u 11.00u 11.00u-11.50u

19. Secretariaat Kindergeneeskunde 20. Polikliniek longziekten

21. Diagnostiek en advies (Radiologie) 22. Verpleegafdeling A2

23. Centrale Operatie Afdeling 178

24. Echo centrum Vrouw moeder kind

25. IVF/Voortplanting geneeskunde

26. Afdeling Kinderintensivecare PICU

27. Secretariaat Longziekten

28. Activiteitencentrum voor Therapie en Begeleiding

29. Afdeling Anesthesiologie

30. Afdeling Medisch Maatschappelijk Werk

31. Klinische neurofysiologie

32. Intern Distributie Centrum

33. Afdeling logopedie

34. Laboratorium Klinische Genetica

35. Secretariaat/Balie Diagnostiek & Advies

36. Afdeling Inkoop

37. NICU afdeling VEE2

38. Verpleegafdeling D4

39. Chirurgisch Dagcentrum

40. Secretariaat Interne Geneeskunde

41. Postkamer

42. Verpleegafdeling C3 43. Verpleegafdeling D5

44. Chauffeurs CDL

45. Vakgroep cardiologie

46. Gipskamer

47. Verpleegafdeling A3

48. Internisten nefrologie

49. Kinder Comfort Team

50. Polikliniek Orthopedie

51. Verpleegafdeling C5

52. Afdeling Medische Psychologie

53. Functieafdeling van de Longen

54. Transferpunt Patiëntenzorg

55. Polikliniek urologie

56. Verpleegafdeling A1

57. Verpleegafdeling A4

58. Verpleegafdeling C4

59. Brugpolikliniek

60. Activering/dagopvang afdeling B1

61. Afdeling medische microbiologie

62. Acute Opname Afdeling

63. Functie afdeling Endoscopie

64. Functie afdeling van de vaten

65. Polikliniek neurologie

66. Polikliniek Anesthesiologie & Pijnbestrijding 67. Ambtelijk secretariaat OR

68. Polikliniek Chirurgie

69. Medium Care C5 Neurologie en Neurochirurgie 70. Afdeling plastische Chirurgie

71. Polikliniek Oncologiecentrum

72. Afdeling Pathologie

73. Afdeling Transmurale en Paramedische Zorg (TPZ) 74. Medisch team PICU

75. Polikliniek oogheelkunde

76. Audiologisch Centrum

77. Dagcentrum Oogheelkunde

78. Servicebedrijf Financiën

Wat gaat er wel door?

Op de deelnemende afdelingen wordt met de ingeplande doordeweekse bezetting gewerkt alsof het zondag is.

Tijdens deze actiedag zullen de deelnemende medewerk(st)ers aanwezig zijn op de locatie en activiteiten verrichten in de geest van hun functie. Ook komen zij één of meer keren per dag samen om hun protest kracht bij te zetten.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leids UMC

Waar vindt de actie plaats?

Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2 (2333 ZA Leiden)

Hoe ziet het programma er uit?

Wat:

Opening actiedag met Lawaaiprotest Sporten met Power by Nature Heli-dek open voor patiënten

Mars rond het ziekenhuis Programma op afdelingen

Afsluiting dagprogramma

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

Waar: Wanneer:

Hoofdingang buiten 8.30u-9.00u Hoofdingang buiten 11.00u-11.30u Heli-dek (melden bij meldkamer)10.30u-12.00u Hoofdingang 12.00u-13.00u

Operatiecentrum Polikliniek Huidziekten Afdeling Endoscopie Afdeling Beveiliging Dagbehandeling, DBVL J-08-R Intensive Care + Medium Care Polikliniek oogheelkunde J3 Postkamer LOKH C06P Geboorte Huis Leiden Afdeling Hartziekten C09P Polikliniek Urologie LUMC Dialyse J-8-P Gipskamer PoliGebouw 14 Hartfunctie J-09-R Mond-Kaak en aangezichtschirurgie Preoperatieve screening en het Pijnbehandelcentrum Verpleegafdeling VCH2 J-09-Q Wondpoli PoliGebouw 14 Acute Opname Afdeling C10Q Opnamebureau divisie 1 C-00-45 Hartkatheterisatie, HC – C4Q220 Revalidatiegeneeskunde, B0 Hartbewaking (CCU) Diabetespolikliniek en B3-136 Kinderafdeling BOS, WAKZ Holding, verkoever, PACU Logistiek + OK secretariaat OK centrum Longfunctie afdeling Design & prototyping Medische technologie Afdeling Ouderengeneeskunde C-7 Beddencentrale Afdeling Thoraxchirurgie J-09-P Afdeling Psychiatrie VPL3 VPL 1, neurologie-neurochirurgie J11Q LOKL C11Q KOHG (KNO, Oogheelkunde, Mond/kaakziekte, Huidziekte en gynaecologie)-J8Q Poli Cardiologie artsen LUMC en Lisse

Diverse afdelingen Hoofdingang buiten

13.00u-16.00u 15.45u

39. Transferbureau

40. verpleegafdeling chirurgie 1

41. Afdeling Radiotherapie

42. Pathologie P2-16

43. Afdeling Anesthesiologie

44. Centrale Sterilisatie Dienst

45. Hartfalen polikliniek

46. Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten +VPS

47. Polikliniek en dagbehandeling Kindergeneeskunde afdeling Stad J6 48. Afdeling Radiologie

49. Ziekenhuisapotheek KFT, team logistiek

50. Poli Apotheek LUMC C0 en P0

51. Secretariaat Poli Heelkunde-Traumachirurgie&Orthopedie

52. Fysiotherapie

53. Polikliniek Psychiatrie, B1-P, Route 15

54. Afdeling Neurologie, kinderneurologie en KNF (AA)

55. Stomapoli PoliGebouw 14

56. DGV

57. Short Stay

58. Cardiologie

59. Holding CVIC

60. patiëntenvervoer/continudienst

61. Klinische oncologie LOKE

Wat gaat wel door?

Spoedwerkzaamheden gaan door:

· Trauma opvang

· Reanimatie

· Spoed-operaties (vitaal bedreigede patiënten)

· Een spoed sectio en MPV

· Orgaan transplantaties (niet van geplande donoren)

· Er kan opgeschaald worden met OK kamers wanneer er echt geplande spoed ingrepen door moeten gaan.

· Pijn bestrijding

· Het prikken van een infuus bij patiënten die moeilijk te prikken zijn.

· Het prikken van epidurale (op de verloskamers)

· Er is een PACU arts aanwezig tot alle patiënten ontslagen zijn

· Bij twijfel wordt er te alle tijden ten gunste van de patiënt geoordeeld. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UMC Groningen:

Waar vindt de actie plaats?

Locatie 1: Hanzeplein 1 (9713 GZ Groningen)

Locatie 2: UMCG Radiotherapie, locatie Emmen Gebouw De Springplank, Boermarkeweg 68c (7824 AA Emmen)

Hoe ziet het programma er uit?

Wat:

Opening met speech Bart Plaatje (FNV) Klappen voor de zorg + start protestmars Cao-actie bingo

Afsluiting

Waar:

Plein voor hoofdingang Protonencentrum

Via Teams

Plein voor hoofdingang

Wanneer:

9.00u 11.50u 14.00u 16.00u

Gedurende de dag nog diverse activiteiten zoals rondleidingen en yoga-workshops

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

1. Genetica – Klinische genetica

2. Fysiotherapie CvR, locatie UMCG

3. Laboratoriumcentrum – bindingsanalyse

4. Radiologie

5. PACU

6. Verpleegafdeling Cardiologie B1VA/B2VA

7. Nucleaire geneeskunde (NGMB)

8. Algemene Interne Geneeskunde E3

9. Team operatieve zorg Oogheelkunde

10. Laboratoriumcentrum – Algemene Hematologie en chemie

11. Laboratoriumcentrum – Bijzondere Hematologie

12. Radiotherapie

13. Laboratoriumcentrum – Bloedtransfusielaboratorium

14. Verpleegafdeling longziekten D3VA

15. Afdeling Pathologie en Medische Biologie

16. Laboratoriumcentrum – Project en dienstverlening

17. Laboratoriumcentrum – Centrale MonsterOntvangst (CMO)

18. Laboratoriumcentrum – Prikpoli

19. Laboratoriumcentrum – Infobalie

20. Laboratoriumcentrum – Bijzondere chemie

21. Afdeling Operatieve Zorg Organisatie (OZO) en het Operatief DagbehandelingsCentrum (ODBC) 22. Anesthesiologie (sedatiepraktijk)

23. Polikliniek Oogheelkunde (verpleegkundigen en logistiek medewerkers)

24. Hartkatheterisatie

25. Medische Technologie

26. Intensive Care Verpleegafdeling (ICV)

27. Algemene Interne Geneeskunde E4

Wat gaat wel door?

Spoedeisende werkzaamheden, waaronder ingrijpen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, zullen altijd uitgevoerd worden.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UMC Amsterdam – Vumc

Waar vindt de actie plaats?

Amsterdam UMC, locatie Vumc , De Boelelaan 1117 (1081 HV Amsterdam)

Hoe ziet het programma er uit?

Wat:

Elke afdeling heeft in de ochtend een eigen programma per afdeling Aftrap centraal programma Applaus voor jezelf

‘Minister de Jonge’ speecht

Speed interviews met actievoerders

Gedurende de dag diverse rondleidingen, het lopen van een kunstroute, sportklasjes onder begeleiding van een fysiotherapeut, samen spandoeken maken.

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

1. Poli MDL

2. Operatiekamers

3. Verpleegafdeling 6B HGE

4. Verpleegafdeling traumachirurgie

5. Hartcatheterisatie kamer

6. Linnendienst

7. Intensive care

8. Radiologie

9. Behandelkamer Longziekten

10. Patiëntenvoorzieningen

11. Infectiepreventie

12. Emma kinderdagchirurgische dagunit

13. Opnameplanning en secretariaat plastische chirurgie en gender

14. Medische technologie

15. Centrale sterilisatie afdeling

16. Poli anasthesiologie en trauma en kinderchirurgie

17. PACU

18. Verpleegafdeling 4C Interne geneeskunde en Medisch Psychiatrisch Unit

Wat gaat wel door?

 Spoedeisende werkzaamheden, waaronder ingrijpen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, worden altijd uitgevoerd.

 Bij calamiteiten is de zorg aan de patiënten gewaarborgd. Calamiteiten zijn onvoorziene buitengewone gebeurtenissen.

 Noodzakelijke werkzaamheden die op een zondag plaatsvinden zullen nu ook plaatsvinden zoals dat normaal op een zondag plaatsvindt. Noodzakelijke zorg is zorg die tot schade leidt bij uitstel.

 Werkwijze overplaatsing zullen geschieden als op zondag …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Waar:

elke afdeling

Wanneer:

8.00 – 12.00

foyer foyer foyer foyer

12.00 12.05 12.10 12.20

UMC Amsterdam – AMC

Waar vindt de actie plaats?

Locatie 1: Amsterdam UMC, locatie AMC, Meibergdreef 9 (1105 AZ Amsterdam)

Locatie 2: Radiotherapie Amsterdam UMC, Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1 (1315 RA Almere)

Hoe ziet het programma er uit?

Wat:

Voorleesmarathon

Rondleiding Energiecentrale

Voorleesmarathon

Klappen voor de zorg ea

Kunstroute lopen

Diverse activiteiten: Hyperbare zuurstoftank (Z0-193), Goederenontvangst (H01), Speurtocht röntgen (start centrale balie, C1, balie 76)

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

1. Emma Sport F8N

2. Emma Acuut G8N

3. Emma Tuin F7Z

4. Emma FaunaF8Z

5. Verpleegafdeling Acute in en uitwendige specialisme F6N 6. Verpleegafdeling orthopedie H6Z

7. Verpleegafdeling neurocentrum H6

8. Verpleegafdeling gynaecologie H5Z

9. Verpleegafdeling vaatchirurgie F4Z

10. Verpleegafdeling short stay interne geneeskunde/ bestralingsunit F5NZ 11. Verpleegafdeling hematologie & oncologie F6Z

12. Verpleegafdeling algemene chirurgie G6N 13. Acute opname afdeling F7N

14. Pacu H1N

15. Dagcentrum

16. Intensive care volwassenen

17. Afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde

18. Radiotherapie locatie AMC en locatie Flevoziekenhuis

19. Hartcatheterisatie

20. Hyperbare geneeskunde

21. Patiëntenvervoer

22. Goederenontvangst

23. Centrale sterilisatie dienst

24. Polikliniek orthopedie/traumachirugie/plastische chirurgie A1

25. Polikliniek chirurgie/ vaatchirurgie/stoma/ GIOCA A1

26. Functiekamer endocrinologie G2-118

27. Directoraat huisvesting & techniek- servicebureau en instrumentatie

28. Infectiepreventie

29. Medische microbiologie & infectiepreventie (MMI), afdeling MDU en serologische technieken 30. MMI, afdeling bacteriologie

31. MMI, afdeling speciele parasitologische technieken

32. MMI, afdeling mediabereiding

33. MMI, afdeling CMO, centrale monsterontvangst

34. CCU

Wat gaat wel door?

Waar:

Wanneer:

8e etage Emma Kinderzh

10.00u 10.00u-13.00u 14.00u

12.00u

hele dag

8e etage Emma Kinderzh F/G-plein

0-laag

 Alle spoed handelingen/diagnostiek (verpleegkundig/medisch/psychiatrisch)

 Alle spoed communicatie in het belang van patiënt/ouders

 Alle handelingen en communicatie om de totale patiënt veiligheid te waarborgen, zowel lichamelijk als psychisch/sociaal.

 Denk ook aan brandalarm/noodbellen/calamiteiten …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Erasmus UMC

Waar vindt de actie plaats?

Locatie 1: Erasmus MC, Dr. Molewaterplein 40 (3015 GD Rotterdam)

Locatie 2: Sophia Kinder Ziekenhuis (SKZ), Wytemaweg 80 (3015 CN Rotterdam)

Hoe ziet het programma er uit?

Wat:

Aftrap met bestuurders FNV/CNV Verschillende Sport en Fit Activiteiten Reanimatie training

Workshop “Het belang van de vakbonden c.q. Rechten en Plichten werknemers” Rondje langs de stakende afdelingen Verschillende Sport en Fit Activiteiten Klappen voor de zorg

Reanimatie training

Optreden pianist voor patiënten Afsluiting

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

Waar:

Ruimte FD-332 Ruimte FD-332 Ruimte FD-332 Ruimte FD-332

tuinkamer Sophia/Binnentuin Trappen bij hoofdingang Sophia tuinkamer Sophia/Binnentuin tuinkamer Sophia/Binnentuin

Wanneer:

8.00u-8.15u 8.15u-12.00u 8.30u-9.15u 10.15u-11.00u

1120u-12.00u 12.00u-15.30u 12.05u 14.00-14.45u 15.30u-16.00u 16.00u

1. CSA – Centrale Sterilisatie Afdeling NC6 Erasmus MC.

2. Afdeling Gipskamer op zowel locatie SKZ als Erasmus MC.

3. Dagbehandelcentrum NG 4-NF 4 Erasmus MC.

4. Zorglogistiek – beddencentrale, patiëntenvervoer en textiel.

5. Pacu / Holding/ Recovery/ Dagbehandeling – Nd-640k/ Ns-658/ Nd-642k/ Ng-4. 6. Poli Kinder hart/longziekten incl. longfunctie en hart ECG en ECHO.

7. AKC Algemeen Klinisch Lab.

8. Diëtetiek.

9. Afdeling anesthesiologie, centrumlocatie Erasmus MC.

10. Kliniek Urologie & Gynaecologie.

Wat gaat wel door?

Spoedeisende werkzaamheden, waaronder ingrijpen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, zullen altijd uitgevoerd worden. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Radboud UMC

Waar vindt de actie plaats?

Radboudumc, Geert Grooteplein Zuid 10 (6525 GA Nijmegen)

Hoe ziet het programma er uit?

Wat:

Aftrap met vakbonden

Klappen voor de zorg, sprekers en actielied

Afsluiting dagprogramma

Verspreid over de dag vinden diverse voor medewerkers activiteiten plaats zoals bloeddrukmeten, meet&greet met medische technici, meet&greet radiologie, meet&greet IC. Ook hebben diverse afdelingen een eigen programma.

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

Praktisch Onderwijs Medische Wetenschappen afd. Anatomie/POM NICU Amalia zkh POST IC Amalia HC MC Amalia Medische Techniek en Klinische Fysica (MTKF) Polikliniek cardiologie/hartfunctie Radiologie Nucleaire geneeskunde Afdeling Intensive Care/ Kinder Intensive Care/ Medium Care Operatiekamer Verkoeverkamer Anesthesiologie Afdeling, pijn en palliatieve geneeskunde Radboud Laboratorium voor Diagnostiek Front Office Radboud Laboratorium voor Diagnostiek Transfusiegeneeskunde Radboud Laboratorium voor Diagnostiek sectie 24 uurs lab Psychiatrie (kliniek MPU en poli) Neurochirurgie Pathologie Heelkunde Maag-, Darm- Leverziekten Orthopedie

Wat gaat wel door?

Spoedeisende werkzaamheden, waaronder ingrijpen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, zullen altijd uitgevoerd worden. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bron: FNV