Trimbos viert 25 jaar bouwen aan mentaal gezonde samenleving

“Al 25 jaar levert het Trimbos-instituut bouwstenen voor een mentaal gezonde samenleving door onderzoek en beleidsadvisering op het gebied van mentale gezondheid, zorg en participatie, alcohol drugs en tabak. Ik ben trots dat vandaag te kunnen vieren met mensen die hieraan bijdroegen én mensen die zich inzetten om Nederland mentaal nog veerkrachtiger te maken.” Dat zegt Bert van der Hoek, bestuursvoorzitter van het Trimbos-instituut dat vandaag zijn 25e verjaardag viert.

In zijn 25-jarig bestaan stond het Trimbos-instituut aan de wieg van vernieuwende onderzoeken die van invloed waren op hoe we in Nederland omgaan met mentale gezondheid en middelengebruik. Een voorbeeld daarvan zijn de drugstestlocaties waar feestgangers hun drugs kunnen laten testen. Door dat testen weten we al decennia lang welke drugs er in omloop zijn en kunnen we waarschuwen als er levensgevaarlijke drugs worden gesignaleerd. Een tweede voorbeeld is de NEMESIS-studie die al 25 jaar inzicht geeft in de oorzaken, het verloop en de behandeling van psychische aandoeningen.

Van der Hoek: “Als wetenschappelijk instituut zijn wij de afgelopen jaren een betrouwbare partner geweest op het gebied van mentale gezondheid en middelengebruik: door het leveren van cijfers, het duiden van ontwikkelingen en door het leveren van effectieve, bewezen toepassingen.

Wapenfeiten



We spraken met oud-bestuurder Jan Walburg, oud-medewerker Pauline Meurs en lid van de Raad van Toezicht Henk Garretsen over de activiteiten van het Trimbos-instituut de afgelopen 25 jaar en de impact daarvan op de samenleving.



Blik vooruit

“Behalve terugkijken willen we dit jubileum vooral ook aangrijpen om vooruit te kijken”, zegt Van der Hoek.

De samenleving vraagt steeds meer van mensen. Als instituut willen wij bijdragen aan robuuste oplossingen die Nederlanders mentaal vitaal houden.”

“Bijzonder verheugd waren we dan ook met het bezoek van Hare Majesteit Koningin Maxima en de inspirerende gesprekken die we met haar hadden.”

Koningin Maxima bracht 6 oktober een werkbezoek aan het Trimbos-instituut in verband met het 25-jarig bestaan en haar ambitie om zich in te zetten voor de mentale gezondheid van Nederland. De gesprekken gingen onder andere over beschermende en risicofactoren voor mentale gezondheid en over de kosteneffectiviteit van preventiemaatregelen .

Symposium ter gelegenheid van 25 jarig jubileum

Het symposium “Een mentaal gezonde samenleving” dat het Trimbos-instituut vandaag organiseert, is bedoeld om in gesprek te gaan over wat er nodig is aan beleid en projecten en aan samenwerking, financiering en onderzoek voor een mentaal veerkrachtiger Nederland. Onder andere socioloog Paul Schnabel, klinisch psycholoog Paul Verhaege , directeur Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs Jetta Spaanenburg, beleidssecretaris VNO-NCW / MKB Nederland Mario van Mierlo, programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut Marloes Kleinjan en directeur Sociaal Werk Nederland Lex Staal komen aan het woord.

Uitgenodigd zijn landelijke en lokale overheden en organisaties die zich ook inzetten voor mentale gezondheid en middelengebruik, waar het Trimbos-instituut veel mee samenwerkt. “Veel van de mijlpalen van het instituut hebben we alleen kunnen behalen dankzij die samenwerking”, zegt Van der Hoek. “Daarom grijpen we dit jubileum aan om deze mensen bij elkaar te brengen voor een gesprek over waar we vandaan komen, waar we naartoe willen en hoe we daar gezamenlijk kunnen komen.”

Een verandering die al is ingezet: “De afgelopen jaren opereren wij steeds meer aan de voorkant; het voorkomen van mentale problematiek en middelengebruik. Samen met de medeondertekenaars van het preventieakkoord hebben we gewerkt aan preventief tabak- en alcoholbeleid. Die ervaring willen we de komende jaren ook voor de mentale gezondheid inzetten.”

“Ook de komende 25 jaren willen we onze kennis en expertise ten aanzien van mentale gezondheid en middelengebruik inzetten voor een veerkrachtige, veilige en inclusieve samenleving. Samen met onze partners, met de landelijke en vooral ook de regionale overheden en het sociaal domein. En onze 240 bevlogen medewerkers, die zich hier iedere dag weer voor inzetten.”

Bron: Trimbos