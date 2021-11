Negen Medical Delta professoren gelijktijdig geïnstalleerd met dubbelbenoeming

Vandaag zijn negen hoogleraren gelijktijdig geïnaugureerd als ‘Medical Delta hoogleraar’ bij de Universiteit Leiden, het LUMC, de TU Delft, Erasmus Universiteit en/of het Erasmus MC. Met een aanstelling bij tenminste twee van deze vijf academische instellingen combineren zij technologie en gezondheidszorg in hun hoogleraarschap.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Erasmus MC, Erasmus Universiteit, LUMC, Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen. Het heeft als doel om technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

De negen hoogleraren hebben ieder hun sporen verdiend in onderzoek op het snijvlak van gezondheid en technologie. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van nieuwe technieken om de oorzaak van hartritmestoornissen te achterhalen, hoe met behulp van technologie kraakbeen hersteld kan worden en hoe e-health kan helpen bij revalidatie of preventie van ziekte. De officiële inauguratie van vandaag volgt op hun eerdere benoeming als Medical Delta hoogleraar. Tijdens de inauguratie presenteerden de hoogleraren hun onderzoek en beantwoordden zij vragen van jonge onderzoekers.

Overzicht van de negen Medical Delta hoogleraren en hun onderzoek

Prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit) – onderzoek naar de bevordering van een gezonde maatschappij (onderdeel van het Healthy Society programma van Medical Delta en LDE Universities en van het wetenschappelijke programma Medical Delta eHealth & selfmanagement for a healthy society)

Prof. dr. Natasja de Groot (Erasmus MC, TU Delft) – onderzoek naar gebruik sensoren en catheters om hartritmestoornissen preciezer te diagnosticeren en te behandelen (onderdeel van Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab)

Prof. dr. ir. Jaap Harlaar (TU Delft, Erasmus MC, LUMC) – onderzoek naar biomechanica van het bewegen en precisiediagnostiek bij artrose (onderdeel van Medical Delta: Improving Mobility with Technology)

Prof. dr. Mischa Hoogeman (Erasmus MC, TU Delft) – onderzoek naar fotonen en protonen ter bevordering van protonentherapie voor kankerpatiënten (onderdeel van HollandPTC Medical Delta program on HTA value proposition)

Prof. dr. Gerjo van Osch (Erasmus MC, TU Delft) – onderzoek naar het maken van kraakbeen (onderdeel van Medical Delta Regenerative Medicine 4D: Generating complex tissues with stem cells and printing technology)

Prof. dr. ir. Marcel Reinders (TU Delft, LUMC) – onderzoek naar gebruik van computeralgoritmen voor de analyse van moleculaire data (onderdeel van Medical NeuroDelta: Ambulant Neuromonitoring for Prevention and Treatment of Brain Disease en METABODELTA: Metabolomics for clinical advances in the Medical Delta

Prof. dr. ir. Wouter Serdijn (TU Delft, Erasmus MC) – onderzoek naar gebruik van bio-elektronica in medisch onderzoek (onderdeel van Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab en Medical Neurodelta)

Prof. dr. Marco van Vulpen (LUMC, TU Delft en Erasmus MC) – onderzoek naar protonentherapie voor bestraling kankercellen (onderdeel van HollandPTC Medical Delta program on HTA value proposition)

Prof. dr. Andrew Webb (LUMC, TU Delft) – onderzoek gericht op het breder beschikbaar maken van medische beeldvorming (onderdeel van Medical Delta Diagnostics 3.0: Dementia and stroke)

Houdbaarheid van kwaliteit zorgstelsel

De houdbaarheid van het zorgstelsel staat onder druk, zo concludeerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in een onlangs verschenen rapport. Nederlanders gebruiken steeds meer en duurdere zorg. Als dat zo doorgaat, kost dat de burger over veertig jaar bijna drie keer zo veel als nu. En dan moet één op de drie mensen in de zorg werken, vergeleken met één op de zeven nu.

“Technologische oplossingen kunnen een deel van de zorglast wegnemen en de kwaliteit van zorg verbeteren,” zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. “Mits er goed wordt samengewerkt tussen wetenschappelijke disciplines en tussen de wetenschap en de zorgpraktijk. De negen Medical Delta hoogleraren die vandaag officieel geïnstalleerd werden, laten zien dat het kan. Of het nu gaat om preventie, om het eerder stellen van de juiste diagnose, om de bestrijding van volksziekten als artrose of kanker of om de gezondheid van bevolkingsgroepen te verbeteren: technologie kan een belangrijke rol spelen wanneer de arts en ingenieur elkaar goed verstaan.”

Interdisciplinair onderzoek

Sinds de oprichting in 2006 heeft Medical Delta drie keer professoren benoemd tot ‘Medical Delta hoogleraar’. Voor hun benoeming kregen de hoogleraren twee of meer aanstellingen bij de vijf aangesloten academische instellingen en nemen zij zitting in de Wetenschappelijke Raad van het samenwerkingsverband. In totaal zijn er 22 Medical Delta hoogleraren. In die hoedanigheid doen zij interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg en zijn zij ambassadeurs voor samenwerking op het gebied van medische technologie.

Over Medical Delta



Medical Delta is een interdisciplinaire samenwerking van meer dan 350 wetenschappers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, Universiteit Leiden en hogescholen. Samen met bedrijven en overheden werken zij aan technologische oplossingen voor de zorg. Dit doet Medical Delta met vijftien interdisciplinaire wetenschappelijke programma’s en met praktijkgerichte field- en living labs. Medical Delta vormt hiermee de spil van het Health & Technology ecosysteem in Zuid-Holland en daarbuiten.

Bron: Medical Delta