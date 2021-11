Zorgvakbonden stellen ultimatum aan jeugdzorg: het is nu of nooit

De jeugdzorg in Nederland kan geen minuut langer meer wachten op structurele verbeteringen, maar werkgevers, rijk en gemeenten kijken nog steeds de andere kant op. Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn sturen daarom vandaag een ultimatum aan demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en aan alle afzonderlijke gemeenten.

FNV, CNV en FBZ sturen eveneens een ultimatum aan branchevereniging Jeugdzorg Nederland. In de ultimatums eisen de bonden onder meer dat de miljarden die er voor Jeugdzorg in 2022 vanuit het Rijk beschikbaar komen ook daadwerkelijk op de juiste plek terechtkomen; bij de Jeugdzorg. Zo niet, dan volgen er acties.

Starre houding

Het ultimatum komt na een lang en vruchteloos traject van cao-onderhandelingen waarbij de werkgevers nauwelijks wilden bewegen. Juist op een moment dat medewerkers in de jeugdzorg hun collega’s steeds vaker zien omvallen of vertrekken en de wachtlijsten zo hard oplopen dat gesproken wordt van een dreigende Code Zwart, trappen werkgevers op de rem.

Onvermijdelijk

FNV Zorg & Welzijn onderhandelaar Maaike van der Aar is enorm teleurgesteld. ‘Medewerkers vertrekken uit de sector vanwege de enorme werkdruk, regeldruk en onvoldoende waardering. En het ziekteverzuim loopt alleen maar verder op met als gevolg nog meer werkdruk.’ De vraag is inmiddels niet meer of het systeem het nog vol kan houden, maar wanneer het mis gaat. Van der Aar: ‘Dan zijn de gevolgen niet te overzien.’

Geld op de verkeerd plek

De vakbonden willen dat de 1,9 miljard euro die het Rijk voor 2021 en 2022 beschikbaar stelt aan gemeenten voor het repareren van de problemen binnen de jeugdzorg ook daadwerkelijk voor dat doel gebruikt worden. Het geld dreigt nu voor een groot deel op te gaan aan andere tekorten bij gemeenten en zaken zoals administratie en inkoopprocessen in plaats van betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers. En dat terwijl juist zij de gaten dichtliepen de afgelopen jaren.

Werknemers in de kou

Albert Spieseke van CNV Zorg & Welzijn: ‘Wij vinden dat de ruim 32.000 werknemers in de jeugdzorg dat enorme bedrag terug moeten zien in een goede cao. Werkgevers stellen zich passief op en doen er nauwelijks iets aan om ervoor te zorgen dat dat geld hun kant uitkomt. Verbijsterend om te zien dat ze hun werknemers zo in de kou laten staan.’

De geklapte cao-onderhandeling is een bedreiging voor de sector, zo stellen de bonden samen vast. Lilian de Groot, onderhandelaar namens de FBZ: ‘ ‘Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen en dit geld niet aan de cao voorbij te laten gaan. Zonder maatregelen voor werknemers lopen mensen weg.’

Looneis

Vakbonden eisen in het ultimatum dat het beschikbare Rijksgeld voor 2022 specifiek wordt geoormerkt voor jeugdzorg zodat het geld terechtkomt waar het nodig is. Tegelijkertijd moeten werkgevers niet lijdzaam afwachten tot het geld als vanzelf naar ze toekomt om tegemoet te komen aan de looneis van 2% voor 2021 en 5% in 2022. Verder moeten de aanbevelingen uit de nota ‘Toekomst Jeugd – De Samenvatting’ worden overgenomen. In dat kerndocument bundelden tal van organisaties hun aanbevelingen voor een betere jeugdzorg en kwamen zo tot de minimale eisen waaraan de hulp voor jeugd wat hen betreft moet voldoen.

Het ultimatum loopt op 10 november af. Indien er op dat moment geen bevredigend eindbod op tafel ligt, gaan de bonden over tot acties.

Bron: FNV