Er is weer oversterfte, vooral bij Wlz-zorggebruikers

In week 45 (8 tot en met 14 november 2021) overleden ruim 3 750 mensen. Dat zijn er bijna 850 meer dan verwacht, er is oversterfte. De sterfte is verhoogd onder alle leeftijden en zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds begin augustus (week 31) ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Vanaf half oktober is het aantal overledenen wekelijks verder toegenomen.

In week 45 registreerde het RIVM 127 overleden COVID-19-patiënten (stand 16 november).

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers toegenomen

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, nam op basis van de schatting toe in week 45. Er overleden ruim 1 450 Wlz-zorggebruikers, ongeveer 375 meer dan verwacht. Sinds week 42 is er oversterfte onder Wlz-zorggebruikers.

De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting ook verder toe in week 45. Er overleden ongeveer 2 300 mensen van de overige bevolking, ruim 450 meer dan verwacht. Ook onder deze groep is er oversterfte sinds week 42, maar ook in enkele weken ervoor was er al sprake van oversterfte.

Minder Wlz-gebruikers overleden aan COVID-19

In het tweede kwartaal van 2021 overleden 424 gebruikers van langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aan COVID-19. Dat waren er 4 025 minder dan in het eerste kwartaal. Van de 31 384 mensen die sinds maart 2020 zijn gestorven aan vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 ontving 53 procent (16 550 mensen) zorg vanuit de Wlz, zoals zorg in een verpleeghuis. Sinds de tweede helft van februari 2021 neemt dit aandeel af: in het eerste kwartaal was dit 51 procent, in het tweede kwartaal nog 16 procent.



Met 26 procent van de sterfgevallen was COVID-19 in het eerste kwartaal nog een van de belangrijkste doodsoorzaken van Wlz-zorggebruikers. In het tweede kwartaal was dat nog 3 procent. Ook in de overige bevolking werd met 8 procent in het tweede kwartaal (15 procent in het eerste kwartaal) een kleiner deel van de sterfte veroorzaakt door COVID-19.

Oversterfte in alle leeftijdsgroepen

Op basis van de schatting nam de sterfte in week 45 toe in alle leeftijdsgroepen. Er is oversterfte in iedere leeftijdsgroep.

In week 45 overleden naar schatting 2 100 mensen van 80 jaar en ouder. Dat zijn er bijna 500 meer dan verwacht voor deze periode. Sinds week 42 is er oversterfte bij deze leeftijdsgroep. Ook in week 36, 39 en 40 was er oversterfte.Er overleden naar schatting 1 200 mensen van 65 tot 80 jaar in week 45, bijna 300 meer dan verwacht. Ook in deze leeftijdsgroep is er oversterfte sinds week 42. Sinds week 30 was er oversterfte in de helft van de weken. Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 45 naar schatting 450, ruim 50 meer dan verwacht. Er was oversterfte, net als in week 44. In de weken ervoor was er geen oversterfte, maar wel in week 34 tot en met 36.

Sterfte aan COVID-19 tot en met juni bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 31 384 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met juni 2021, zoals het CBS op 4 november publiceerde.

Informatiebronnen RIVM

Het RIVM heeft tot nu toe 18 784 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan 17 766 tot en met juni 2021 (stand 16 november 2021). Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zijn de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland hoger.

Schatting week 45

De cijfers over week 45 zijn een schatting op basis van 82 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 26 november publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 45. De cijfers zijn dan completer.

