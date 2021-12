‘Nieuwe studenten opleidingen zorg en welzijn verdienen een echte kans op baan of stage’

Afgelopen studiejaar (2020-2021) steeg het aantal studenten dat aan een mbo-opleiding begon het sterkst in de sector zorg en welzijn, zo schrijft de Keuzegids bij de publicatie van de Keuzegids mbo 2022.

Het is voor mij een herkenbaar beeld. Steeds meer jongeren willen iets voor een ander betekenen en zich inzetten voor de maatschappij. Dat is heel belangrijk en hoopgevend voor onze samenleving. We moeten zorgen dat die jongeren ook echt de kansen krijgen om straks professioneel aan de slag te gaan tijdens en na hun opleiding. Veel studenten die de opleiding mbo Sociaal Werk volgen vinden namelijk moeilijk een stageplek. En na de opleiding komen ze lastig aan het werk. Werkgevers moeten al deze talenten van het mbo meer kansen gaan geven. Daar zijn inmiddels al een aantal mooie voorbeelden van, maar die moeten veel meer opgepakt worden.

Wat er moet gebeuren

Steek als opleiding energie in die werkgevers die gemotiveerd zijn om er iets mee te doen. Laat de studenten hun verhaal doen over wat ze kunnen, maar ook waar ze tegenaan lopen bij het zoeken van een stageplek. Regel ontmoetingen waarin zij dat verhaal kunnen vertellen. Want iedereen heeft ooit een opleiding gedaan en stage gelopen en kan zich inleven in de ander die bij geen enkele werkgever een plek kan vinden. Regel ook ontmoetingen en ervaringen via samenwerkingsprojecten tussen mbo- en hbo-studenten sociaal werk en professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Mariël van Pelt is senior adviseur bij Movisie.