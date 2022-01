Maasstad Ziekenhuis en verzekeraars tonen lef met ‘waardegedreven’ zorgcontract

Het Maasstad Ziekenhuis heeft met zijn vier grootste verzekeraars* een contract afgesloten waarin de kwaliteit van zorg centraal staat. Dat heeft voor 2022 geresulteerd in het ‘waardegedreven’ zorgcontract. Uitgangspunt is dat het ziekenhuis zoveel mogelijk waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven van patiënten. Einddoel is toegankelijke en betaalbare zorg.

Het model

Tot nu toe keren verzekeraars uit op basis van het aantal behandelingen dat het ziekenhuis uitvoert. Door de groeiende zorgvraag en het toenemende personeelstekort, hebben het ziekenhuis en verzekeraars naar andere vormen van financiering gezocht.

Met het ‘waardegedreven’ zorgcontract betalen verzekeraars het Maasstad Ziekenhuis een vaste vergoeding, onafhankelijk van het aantal uitgevoerde behandelingen. Daarnaast is er een zogeheten prestatiebeloning afgesproken waarbij de verzekeraars het ziekenhuis belonen voor een bepaalde prestatie, zoals een betere toegankelijkheid van de zorg, het samen beslissen over de zorg door zorgverlener en patiënt, of een efficiënter zorgproces.

Droom voor Rotterdam – Rijnmond

Samen met verzekeraar Zilveren Kruis heeft het Maasstad Ziekenhuis deze contractvorm bedacht.

Roland Eising, Senior Manager Inkoop Zilveren Kruis: “Voor onze verzekerden is het belangrijk dat we de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Als we niets doen, wordt de zorg namelijk ontoegankelijk en onbetaalbaar.” De gezamenlijke droom van het Maasstad Ziekenhuis en Zilveren Kruis is de inwoners van Rotterdam-Rijnmond gezond te houden. Peter Langenbach, bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis: ”We zijn heel trots op deze afspraak omdat de focus op de kwaliteit van leven van onze patienten ligt. De zorg wordt hier echt beter van.”

Eerder contract voor acute zorg

In 2019 sprak het Maasstad Ziekenhuis met de drie grootste verzekeraars een overeenkomstig contract af voor de acute zorg. Hierdoor is de toegankelijkheid op de spoedeisende hulp aanzienlijk verbeterd en hoeven ambulances bijna nooit meer geweigerd te worden. Een enorme vooruitgang voor toegankelijke zorg voor iedereen.

* Zilveren Kruis, CZ, VGZ en DSW

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

Bron: Maasstad Ziekenhuis