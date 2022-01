(Online) hulp binnen handbereik voor jongeren

Hoe groot of klein een probleem ook is: op de nieuwe website van Jongeren Hulp Online staan nu meer dan 20 betrouwbare hulplijnen die jongeren snel, anoniem en gratis ondersteuning bieden bij (mentale) problemen.

De mentale gezondheid van de Nederlandse jongeren zit op een dieptepunt (CBS 2021). Mede door corona(maatregelen) ervaren ze relatief veel problemen zoals eenzaamheid, somberheid, stress en angst. Een zorgelijke situatie. Zeker omdat 75% van de psychische aandoeningen ontstaat vóór het 25e levensjaar.

Het gebrek aan een ‘normaal leven’ komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren niet ten goede. Ze worstelen bijvoorbeeld met hun zelfvertrouwen, maken vaker ruzie, lopen vast op school, doen niet veel met leeftijdgenoten of gaan meer drugs gebruiken.

Jongeren praten niet makkelijk over hun emoties, gevoelens en (mentale) problemen. Het bespreken hiervan met vrienden of familie is soms lastig en de stap naar professionele hulp is vaak groot. Schaamte speelt een rol en jongeren zoeken ook online naar informatie of hulp.

Jongeren Hulp Online wil jongeren op weg helpen bij het gemakkelijk vinden van passende (online) hulp bij mentale en sociaal-emotionele problemen en voorkomen dat ze -al googelend- verdwalen in het woud van instanties, hulpdiensten, websites en bedrijven.

Op de vernieuwde, verbeterde en uitgebreide website vinden jongeren meer dan 20 betrouwbare hulplijnen die snel, anoniem en gratis ondersteuning bieden. Via de chat, telefoon of email. Met het beantwoorden van een paar simpele vragen krijgen jongeren de keuze uit een of meer geschikte hulplijnen.

De geboden ondersteuning verschilt: van het praten over gevoelens met een vrijwilliger tot het inroepen van een professional in een situatie waarin de nood hoger is. Maar in alle gevallen staan de hulplijnen klaar om jongeren te helpen met een luisterend oor, deskundig advies en handige tips.

Jongeren Hulp Online is een initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Alles is Gezondheid. Aanleiding voor de website in 2020 waren de toenemende psychische problemen van jongeren. In 2021 is met ondersteuning van VWS de site en het platform verder doorontwikkeld.

Aangesloten organisaties: Alles Oke? Supportlijn, Chat met Fier, @ease, Eenzame Jongeren, ENYOY, Frisse Gedachtes, Genderpraatjes, Helpwanted.nl, JouwGGD, Luisterlijn, MIND Korrelatie, Moti4, PratenOnline, Proud2Bme, Psychosenet, Sense, Switchboard, Veilig Thuis, Verbreek de stilte, Villa Pinedo, WEET hulplijn, 99gram.nl, 0800-8115 en 113 Zelfmoordpreventie.