Organon en Titus Health Care slaan handen ineen voor optimale keuzevrijheid in anticonceptie

Gezondheidsbedrijf Organon gaat in Nederland samenwerken met Titus Health Care, dat gynaecologen, verloskundigen, abortusartsen en huisartsen ondersteunt bij het leveren van optimale anticonceptiezorg. Beide bedrijven hebben de ambitie om het verschil te maken in de gezondheid van vrouwen. Een van de speerpunten is om hen op het gebied van anticonceptiemethoden optimale keuzevrijheid te bieden.



Bij de start in juni 2021 deed Organon een belofte: luisteren naar vrouwen wereldwijd om hun gezondheidsbehoeften beter te begrijpen en oplossingen te identificeren die dringend nodig zijn. “Want er is een noodzaak om te kijken naar ziektebeelden en omstandigheden die alleen vrouwen raken of vrouwen onevenredig vaker dan mannen”, zegt Petra Willems, Managing Director van Organon Benelux. “Onze impact zal verder gaan dan medicijnen, anticonceptie en vruchtbaarheidsbehandelingen. Omdat wij weten dat we nog zoveel meer kunnen doen voor vrouwen en hun gezondheid. Daarom zijn we trots dat we al zo snel een strategische alliantie in de Benelux hebben kunnen realiseren.”



Veel ervaring

Nauw samenwerken met externe partners is een belangrijke pijler in de strategie van Organon – niet alleen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, maar ook om meer vrouwen toegang te geven tot bestaande producten. De samenwerking met het Nederlandse bedrijf Titus Health Care is daar een uitstekend voorbeeld van.

Freek Hendriksen, die binnen het managementteam van Organon Benelux verantwoordelijk is voor Allianties en Business Development, zegt daarover: “Het team van Titus Health Care heeft veel ervaring met het scholen en trainen van zorgprofessionals en beschikt daarnaast over een groot netwerk en een sterke reputatie in de zorgsector. Ook qua cultuur en ondernemerschap is er een duidelijke klik met Organon”.



Krachten bundelen

Samen werken de bedrijven aan betere bekendheid van en toegang tot langwerkende anticonceptiemethoden. “Iedere vrouw is uniek en dat vergt optimaal anticonceptieadvies. Daarom bundelen Titus Health Care en Organon hun krachten. Wij delen de ambitie om bij te dragen aan de educatie van zorgverleners zodat zij vrouwen een passend advies kunnen geven over anticonceptie”, vertelt Judith Wiegant, directeur van Titus Health Care. “Wij slaan de handen ineen met een breed portfolio van hormoonvrije en hormoonhoudende anticonceptie”, vult Joep de Mönnink (oprichter en directeur van Titus Health Care) aan. “Om vrouwen optimale keuzevrijheid te bieden.”

Van links naar rechts: Petra Willems (Managing Director, Organon), Freek Hendriksen (Alliance & Business Development Manager, Organon), Judith Wiegant (Director, Titus Health Care) en Joep de Mönnink (Director, Titus Health Care).