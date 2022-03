Lichte stijging in TBC-besmettingen in Nederland

Uit kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat het aantal besmettingen met TBC in Nederland het afgelopen jaar is gestegen. Vandaag is het Wereld Tuberculosedag; een dag die draait om bewustwording over de verspreiding en bestrijding van tuberculose (TBC) wereldwijd. Want ondanks dat tuberculose in Nederland nog maar relatief weinig voorkomt, is het na COVID-19 de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Onnodig, want TBC is te genezen.

Het aantal TBC-diagnoses in Nederland is in 2021 iets toegenomen in vergelijking met 2020. In 2021 waren er 680 TBC-patiënten, en in 2020 waren dit er 622 – dat is 9% minder. Bij 296 patiënten bevond de tuberculose zich buiten de longen. Er waren 384 patiënten met tbc in de longen. Hiervan hadden 141 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm.

Ruim driekwart van de TBC-patiënten in Nederland is afkomstig uit landen waar TBC vaker voorkomt. De meeste TBC-patiënten van 2021 zijn geboren in Eritrea (65), Marokko (51) en India (50).

De impact van COVID-19

Tijdens de COVID-19 pandemie is het aantal meldingen van TBC-besmettingen flink gedaald. Dit komt mogelijk door de lagere instroom van migranten, een verminderde verspreiding van de tuberculosebacterie en uitgestelde zorg. Ook de COVID-19 maatregelingen, zoals de lockdowns, kunnen invloed hebben gehad op de daling in de TBC-besmettingscijfers. Het aantal meldingen in 2021 past, ondanks de toename ten opzichte van 2020, in de dalende trend van TBC-meldingen in Nederland in de afgelopen decennia.

Tuberculose wereldwijd

Wereldwijd sterven er dagelijks nog 4000 mensen aan TBC, waaronder 650 kinderen. Dit maakt tuberculose na corona de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Door te investeren in betere testmethodes en de juiste behandeling voor elke patiënt, kunnen we TBC én andere infectieziektes stoppen.

Bron: KNCV Tuberculosefonds