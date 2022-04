Pionier medische diagnostiek dr. Albert Zwart neemt afscheid

Klinisch chemicus dr. Albert Zwart (67) nam gisteren afscheid van zijn bedrijf U-Diagnostics in Baarn om te genieten van zijn pensioen. Zwart was een van de eerste oprichters van een zelfstandig laboratorium voor het gehele spectrum aan laboratoriumdiagnostiek voor met name de eerstelijns gezondheidszorg.

Tijdens de coronacrisis stond Zwart met zijn dochterbedrijf HealthCheckCenters zij aan zij met de GGD om mensen met klachten te testen. Samen met zijn partner Maarten Cuppen breidde hij als medisch directeur de capaciteit uit tot ruim 100 testlocaties in het gehele land om de grote toestroom te voorzien van betrouwbare PCR-testen.

‘Zwart had eerder willen genieten van zijn welverdiende rust, maar de plicht hield hem volop aan het werk tijdens de afgelopen pandemie. Het siert de man die verantwoordelijkheid neemt als het er op aan komt’, stelt Maarten Cuppen, CEO van U-Diagnostics. ‘Als een echte pionier heeft hij tegen de stroom in zijn levenswerk verricht en heel veel betekend voor de medische diagnostiek in ons land. Hij wordt in zijn functie opgevolgd door dr. Lale Eraslan die inmiddels al fijne kneepjes van het vak van Albert heeft geleerd. Haar motto is: ‘Gezond zijn, doen we samen’. En met die missie gaan we verder bouwen op wat Zwart heeft neergezet.’

Preventief ziekten voorkomen

Huisartsen kennen dr. Albert Zwart van HetHuisartslab, opgericht in 2013 dat onlangs opgegaan is in U-Diagnostics Lab.



Dr. Zwart zocht al vroeg in zijn carrière de samenwerking met Duitse collegae hetgeen vandaag de dag heeft geresulteerd in een zeer nauwe samenwerking met het grootste zelfstandige medisch laboratorium van West-Europa, Labor Dr. Wisplinghoff.

U-Diagnostics Lab vormt tezamen met Labor Dr. Wisplinghoff de ‘Human Diagnostics Group’ welke méér dan 5.500 huisartspraktijken en ruim 120 ziekenhuizen van de meest moderne medische diagnostiek voorziet.



‘Het grootste cadeau dat ik bij mijn afscheid krijg, is de door het nieuwe, verjongde, management ontwikkelde HealthCheckCenter-platform. Dit biedt de mens de mogelijkheid preventieve diagnostiek in te zetten om ziekten preventief te voorkomen of tijdig te signaleren. Alles voor een gezond lichaam’, aldus dr. Zwart in zijn afscheidswoord.