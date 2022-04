Patiënten in Hulst positief over chatten met huisarts via Medicoo

Vooral vragen over huidklachten, gewrichten en vaccinatie worden gesteld via de zorgapp.

Al bijna een half jaar kunnen patiënten van huisartsenpraktijk Pallion in Hulst hun gezondheidsvraag stellen via de app Medicoo. De eerste ervaringen zijn positief. Patiënten hoeven niet meer eerst via de assistent een afspraak te maken, hoeven de deur niet meer uit en kunnen ook ’s avonds en in het weekend met hun vraag terecht. Samen met andere praktijken in de regio is besloten om de app ook in te zetten voor mensen die in Hulst zijn komen wonen maar nog geen eigen huisarts hebben gevonden. Op deze manier kunnen deze mensen toch altijd hun zorgvraag stellen zonder dat dit de werkdruk van de praktijken verhoogt.

Voor het praktijkteam was het inzetten van de zorgapp Medicoo een manier om een tekort aan capaciteit op te vangen en beter bereikbaar te zijn voor patiënten. Met name voor huidklachten, vragen over enkel/voet problemen, informatie over vaccinaties en psychische klachten gebruiken patiënten de app om hun vraag te stellen. Daarnaast gebruiken meer vrouwen dan mannen de app. Terwijl vaak wordt aangenomen dat juist jongere mensen open staan voor digitale oplossingen gebruiken opvallend veel mensen in de leeftijdscategorieën 50 tot 80 jaar de app.

Robbert Zijl, huisarts bij huisartsenpraktijk Pallion in Hulst, vertelt over de toegevoegde waarde van de app voor zijn praktijk: “Het is fijn om te zien dat inmiddels al veel mensen de app ontdekt hebben en er dus ook gebruik van maken. In het begin was het voor iedereen even wennen om mensen die bijvoorbeeld de wachttijd te lang vinden, te verwijzen naar de app. Maar inmiddels is dit voor de assistenten heel vanzelfsprekend met tevreden patiënten als resultaat. We zijn ons ervan bewust dat sommige patiënten het spannend vinden om via een app hun gezondheidsvraag te stellen. Gelukkig krijgen we van mensen die het wel geprobeerd hebben steeds positieve ervaringen terug.”

Via de chatfunctie ontvangen patiënten een persoonlijk advies van het medisch team van Medicinfo, het bedrijf achter de app. Wanneer nodig kunnen patiënten vervolgens beeldbellen met een huisarts. Voor zowel de patiënten als de medewerkers van de praktijk biedt dit veel voordelen. Voor de huisartsenpraktijk helpt het om de werkdruk te verlagen aangezien de eerste, niet spoedeisende vragen al via de app worden opgevangen.

Robbert Zijl vult aan: “We ontvangen van Medicoo altijd een bericht wanneer iemand contact met ze heeft gehad zodat we op de hoogte blijven van het welzijn van onze patiënten. Indien gewenst kunnen we naar aanleiding van zo’n bericht de zorg overnemen. Voor ons in de praktijk is het fijn om te weten dat in tijden van zeer grote drukte de mensen toch vlot een advies over hun gezondheid kunnen krijgen. Daardoor kan veel ongerustheid worden voorkomen. Door de inzet van van de app kunnen wij ons beter op de complexe zorgvragen focussen.”

