MaculaVereniging lanceert campagne ’In het hart, uit het zicht’

Vanaf 1 juni organiseert de MaculaVereniging de Maand van de Macula. Gedurende deze maand vraagt de MaculaVereniging aandacht voor macula-degeneratie, een oogaandoening waar in Nederland nog maar weinig bekend over is. Op het programma staan o.a. een symposium voor zorgprofessionals en een speciale Macula-dag.

Over de maand van de Macula

Macula-degeneratie is de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid in Nederland. Naar schatting loopt één op de vijf zestigplussers de kans deze oogaandoening te krijgen. Ondanks dit hoge aantal is de bekendheid van deze macula-degeneratie laag. Maar wie met macula-degeneratie te maken krijgt, heeft opeens een leven vol obstakels. Dat wat eerder vanzelfsprekend leek, zoals het kunnen zien van de personen van wie je houdt, behoort plots tot het verleden. Ook praktische zaken zoals het besturen van de auto, het lezen van een boek, of het doen van de administratie, worden nagenoeg onmogelijk.

Onder het mom van ‘In het hart, uit het zicht’ lanceert de MaculaVereniging de gehele maand juni

een grootschalige campagne: de Maand van de Macula. Met deze speciale maand hoopt de MaculaVereniging aandacht te vragen en bewustwording te creëren voor de oogaandoening. Op het programma staan o.a. een Macula Symposium voor zorgprofessionals, huisartsen en zestigplussers (10 juni) en een Macula-dag (24 juni) voor leden van de MaculaVereniging, hun familieleden en betrokkenen, mensen met netvliesaandoeningen en opnieuw zorgprofessionals en huisartsen. Meer informatie over het programma en inschrijven via maculavereniging.nl .

MACULA-TEST

De MaculaVereniging lanceert in juni tevens een Macula-test. De digitale test is van origine afkomstig uit Australië en bestaat uit vijf vragen die in totaal circa één minuut in beslag nemen. Personen die de test ondergaan, kunnen in kaart brengen hoe groot de kans is dat macula-degeneratie hen zal treffen en wat daarbij de grootste risicofactoren zijn. Op basis van de gegeven antwoorden worden er tips gegeven om dat risico te verkleinen. De Macula-test is gratis af te nemen via: maculavereniging.nl

OVER MACULA-DEGENERATIE

Macula-degeneratie is een oogaandoening die het gezichtsvermogen aantast. Dit komt doordat een deel van het netvlies, de macula, minder goed gaat werken. Door een ophoping van afvalstoffen, veranderingen aan het pigment, of de groei van nieuwe lekkende bloedvaatjes, beschadigen de lichtgevoelige cellen. Vaak is niet duidelijk waarom dit gebeurt. Macula-degeneratie treft met name vijfenvijftigplussers. Maar ook jongere personen kunnen te maken krijgen met de aandoening.

Bron: maculavereniging.nl