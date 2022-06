Assistenten in de zorg die gaan zzp’en lopen meer risico dan ze wellicht denken’

Wat in bijna alle beroepen gebeurt waar schaarste heerst, is dat mensen hun arbeid als zzp’er gaan aanbieden. Ook in de mond- en huisartsenzorg bieden steeds meer assistenten zich als zelfstandige aan. Een ontwikkeling die de prijs opdrijft en de nodige risico’s met zich meebrengt.

Het brengt hogere kosten met zich mee. Zzp’ers treden uit de kaders van de cao, ze kunnen vragen wat ze willen. Daarbovenop komen vaak nog bemiddelingskosten en de niet-verrekenbare btw.

De vraag is of een assistent in de mond- of huisartsenzorg überhaupt als zelfstandige kan werken volgens de wet. Die schrijft onder meer voor dat er geen sprake mag zijn van een ‘gezagsverhouding’. Een assistent verricht door de praktijkhouder gedelegeerde werkzaamheden en heeft dus geen zelfstandige verantwoordelijkheid. Daarmee is er per definitie sprake van gezag en het werken in dienstbetrekking. Als de fiscus dat vaststelt, dan kan dit tot naheffingen leiden.

AVB -polissen

Veel zzp-assistenten werken zonder beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), terwijl je die als zelfstandige wel zou moeten hebben. Alleen zijn die verzekeringen vooral gemaakt voor ‘vrije beroepen’ en daarom niet zo makkelijk af te sluiten voor assistenten.

In veel AVB-polissen van praktijkhouders staat daarnaast niet duidelijk beschreven of de verzekering voor een zzp-assistent in de praktijk dekking biedt zoals dat bij een assistent in loondienst het geval is. Die onzekerheid is natuurlijk niet gewenst. Om die reden gaat VvAA de AVB-polisvoorwaarden op dit punt op korte termijn verhelderen.

Wanneer handhaving van de Belastingdienst geïntensiveerd wordt, zal dit ertoe leiden dat het aantal zzp’ers onder assistenten afneemt. Door hun praktijk interessanter te maken, kunnen praktijkhouders zzp-assistenten verleiden om weer in loondienst te komen. Boven cao belonen mag bijvoorbeeld altijd, maar dan wordt het een concurrentiestrijd op personeel, dat voert uiteindelijk ook de prijs op.

Erik van Dam is senior consultant Kennis- en Stakeholdermanagement bij VvAA.