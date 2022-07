Alzheimer Nederland overhandigt businesscase Dementievriendelijk wonen aan minister Conny Helder

Bouwen voor mensen met dementie: hoognodig én het loont

Dementie is een snelgroeiende ziekte, 1 op de 5 mensen krijgt dementie en de meeste mensen met dementie wonen zelfstandig thuis en willen dat ook graag. Vaak is deze woning niet geschikt om thuis te blijven wonen als de ziekte vordert. Tegelijkertijd is verhuizing naar een verpleeghuis vaak nog niet nodig en bovendien een schrikbeeld. Een dementievriendelijke woning biedt hier een oplossing voor. Dit is haalbaar én realiseerbaar, zo blijkt uit de businesscase die Alzheimer Nederland heeft overhandigd aan minister Conny Helder.



In een dementievriendelijke woning staan eigen regie, gezamenlijkheid, veiligheid en ondersteuning centraal. Je kan hier wonen met óf zonder verpleeghuisindicatie. Het is een plek waar mensen met dementie en hun naasten tijdig heen willen verhuizen.

Hogere kwaliteit van leven en meer zorgarme jaren

Voor mensen met dementie en hun partner betekent het dat zij langer samen thuis kunnen blijven wonen, de kwaliteit van leven én het aantal zorgarme jaren omhoog gaat. Bovendien is er minder zorgpersoneel nodig en is het kosten neutraal, zo blijkt uit de doorrekening. Voor Lody die dementie heeft en zijn partner en mantelzorger Cora zou een dementievriendelijke woning een uitkomst zijn. Het verpleeghuis is voor Lody het ergste wat er kan gebeuren en Cora ziet het als haar taak om een opname te voorkomen. “We zijn al zo lang samen. We willen niet ineens gescheiden worden. We komen erachter dat we ondersteuning en zorg nodig hebben om het thuis vol te houden. Ook de trap naar de slaapkamer is een uitdaging. Een traplift is wel een optie, maar moeilijk te organiseren. Een andere plek is voor ons eigenlijk handiger en veiliger, maar ja… waar ga je dan heen? Er is geen betaalbaar alternatief.”

Maak alle seniorenwoningen dementievriendelijk

Dementievriendelijk wonen is een integrale aanpak van wonen, welzijn, samenleving en zorg. De samenwerking tussen gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties is nodig om mensen met dementie een geschikte woning te bieden. Alleen samen kunnen we dementievriendelijke woningen realiseren. De businesscase laat de maatschappelijke en financiële kant zien van dementievriendelijk wonen.

Dementievriendelijk wonen onderdeel toekomstbestendige zorg

Deze week klonk het startschot voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Dit programma moet ervoor zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. En om ervoor te zorgen dat, gezien de grote schaarste aan personeel en de stijgende zorgvraag, de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. Alzheimer Nederland pleit voor het bouwen van 11.000 dementievriendelijke woningen per jaar.

Bron: Alzheimer Nederland