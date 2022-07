Toeristen in Zeeland krijgen deze zomer online zorgadvies in eigen taal

Medicoo app uitgebreid met automatische vertaling

Deze zomer kunnen toeristen in grote delen van West Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Bevelanden hun zorgvragen stellen via de Medicoo app. Zij ontvangen dan via chat een medisch advies, in hun eigen taal. Sinds kort bevat de Medicoo app, die al eerder succesvol ingezet werd voor toeristen, namelijk automatische vertaling. Doordat toeristen via de app geholpen worden kan een groot deel van de zorgvragen al online worden opgelost. Zo wordt de aanloop naar de lokale huisartsenpraktijken verminderd.

In het hoogseizoen is er een forse aanloop van toeristen in de provincie Zeeland. Dit zorgt ervoor dat het drukker is in de huisartsenpraktijken. Voor de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO-Periscaldes), Nucleuszorg en de huisartsen in West Zeeuws-Vlaanderen waren dit redenen om met Medicinfo te kijken naar een manier om digitale zorg voor toeristen aan te bieden. Door de Medicoo app in te zetten worden de huisartsenpraktijken minder belast en hoeven zij enkel de toeristen te helpen die voor fysiek onderzoek naar een lokale praktijk moeten.

Automatische vertaling vergroot toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

Elke zorgvraag wordt persoonlijk beantwoord door het medisch team van Medicinfo, de organisatie achter de Medicoo app. Door de toevoeging van automatische vertaling kan zowel de patiënt als de zorgverlener in de eigen taal communiceren in de app. Hierdoor is de app nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor buitenlandse toeristen. Dat geldt ook voor de anderstalige gebruikers van de Medicoo app bij huisartsenposten, voor de niet op naam ingeschreven patiënten (NONI’s) en Oekraïense gasten die Medicoo gebruiken.

Esther Dees, apotheekhoudend huisarts te Oostkapelle: “Een zomer zonder COVID maatregelen gaan we met zowel een fysieke vakantiedokter als door de inzet van de Medicoo app de baas zijn. Digitalisering ondersteunt de huisartsenzorg in het toeristen seizoen. Graag willen wij deze aanvullende ondersteuning gaan ervaren”.





“Met de Medicoo app ondersteunen we al een aantal jaren de eerstelijnszorg met digitale zorg op afstand. In de zomer van 2020 werd de Medicoo app voor het eerst als vakantiedokter ingezet in de badplaats Ouddorp waar in het hoogseizoen het inwonersaantal vervijfvoudigd. Dat leidde tot 50% minder telefoontjes naar de praktijk”, aldus Steven van Kemenade, Medisch Directeur bij Medicinfo. “Door hier nu een automatische vertaalfunctie aan toe te voegen kunnen we deze dienst nog veel breder inzetten en ook anderstalige patiënten helpen in de vakantiegebieden.”

