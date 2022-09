Alzheimer Nederland investeert drie miljoen in toegankelijke praktijkoplossingen bij dementie

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Mensen met dementie kunnen niet zonder hulp en ondersteuning. Toch vinden weinig bewezen producten en diensten hun weg naar de persoon met dementie en hun naasten. De behoeftes verschillen namelijk sterk voor ieder persoon en veranderen gedurende het ziekteverloop. Een nieuw opgericht consortium onderzoekt wat per persoon werkt en wanneer deze hulp en ondersteuning nodig is. Voor dit onderzoek slaat Alzheimer Nederland de handen ineen met Health~Holland. In navolging van deze investering, de grootste die Alzheimer Nederland ooit deed, stelt Health~Holland later nog eens tot 3 miljoen beschikbaar om de producten van het consortium door te ontwikkelen en dichter bij de markt te brengen.



Nu al zijn er meer dan 290.000 mensen met dementie en lopen de kosten voor de zorg op tot meer dan 10 miljard per jaar. “Uiteindelijk wil iedereen een behandeling voor dementie.” zegt Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland. “Maar het besef is groot dat dementie complex is en dat er nú ook oplossingen nodig zijn die de kwaliteit van leven verbeteren. Mantelzorgers zijn overbelast en mensen met dementie hebben grote behoefte aan hulp en ondersteuning.”



Behoeftes vinden en meten

Dementie is een complex ziektebeeld met meer dan 50 verschillende oorzaken. Jong en oud worden getroffen, in verschillende leefsituaties en ook het beloop is heel verschillend. Na de diagnose dementie verandert er veel. “Bij dementie verschillen de behoeftes enorm. Van persoon tot persoon, maar ook van dag tot dag”, zegt Wilmink: “Wat heeft de persoon met dementie nodig, wat is er nog mogelijk en helpt het allemaal wel? Daar helpt dit onderzoek de persoon met dementie, zijn of haar naasten en de zorgprofessionals bij.” De kennis die het project oplevert helpt vervolgens de ontwikkelaars van interventies: Waar ligt de behoefte precies? Wat helpt wie? En hoe kunnen we oplossingen nóg beter laten aansluiten op iemands persoonlijke situatie?

Naar de praktijk brengen

“De psychosociale en technologische interventies vinden nu onvoldoende hun weg naar de praktijk. Terwijl er veel waardevol onderzoek is gedaan,” zegt Wilmink. “Met deze subsidie worden universiteiten, hbo’s en kennisinstituten bij elkaar gebracht. En met hulp van Health~Holland sluiten in 2023 ook praktijkorganisaties en bedrijven aan. Deze partijen gaan samen én met mensen met dementie en hun naasten oplossingen ontwikkelen.”

Brede samenwerking



Het consortium heeft de naam SPREAD+ (Sustainable and PeRsonalisEd Advances in Dementia care) en staat onder leiding van het Alzheimer Centrum Limburg/MUMC+ (Prof. dr. Marjolein de Vugt), Radboudumc Alzheimer Centrum/UKON (Prof. dr. Debby Gerritsen), UNO-UMCG/ Alzheimer Centrum Groningen (Prof. dr. Sytse Zuidema en Hogeschool Windesheim (dr. ir. Simone de Bruin). Daarnaast maken, Universiteit Tilburg, Trimbos Instituut, Alzheimer Centrum Amsterdam, Expertisecentrum Pharos Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en het Erasmus Alzheimer Centrum deel uit van het consortium.

Debby Gerritsen, Radboudumc Alzheimer Centrum/UKON: “Met inzet van alle partners uit het consortium krijgen we meer inzicht in hoe mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals samen de kwaliteit van het leven kunnen verbeteren. Met oog voor diversiteit. En we zetten die inzichten om in concrete handvatten, zodat verbetering mogelijk is op korte termijn.”



Een deel van de subsidie besteedt Windesheim aan leren en implementeren in de dementiezorg. Simone de Bruin (Windesheim): “Op die manier willen we ervoor zorgen dat nieuwe kennis een plek krijgt binnen onderwijs en praktijk. Maar ook andersom: dat de te ontwikkelen kennis aansluit bij de behoeften van onderwijs en praktijk.”

Bron: Alzheimer Nederland