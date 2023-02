Bericht van Minister voor WLZ, Conny Helder, over subsidie domeinoverstijgend samenwerken levert stroom aan afkeurende reacties op

Onderstaande bericht van de minister van VWS, waarin zij geld wil uittrekken voor domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren levert haar veel berichten van afkeuring en hoon op.

De subsidie wordt zeer slecht ontvangen. En Conny Helder lijkt met een nieuwe subsidie lijkt de rol van het CIZ volledig uit het oog te zijn verloren als poortwachter voor de toegang tot de WLZ.

Budget subsidie druppel op gloeiende plaat

En voor de 342 gemeenten in Nederland is in totaal €8,9 miljoen beschikbaar. Dat is slechts €260023 per gemeente. Daar kan je nog niet eens een half FTE voor inhuren. Wat gaat zo’n parttimer dan betekenen in de vele complexe zorgvragen die geen passende zorg kunnen vinden?

Domeinoverstijgende cliëntondersteuning

Als de minister zorgt zijn domeinoverstijgende cliëntondersteuning mogelijk maakt en de cliëntondersteuning in de gemeente beter borgt, hoeft er niet iets nieuws opgezet te worden. Als de minister zorgt voor kwalitatief betere cliëntondersteuning in WMO kan zie die €8,9 miljoen risicoloos investeren. Want uit onderzoek is gebleken dat cliëntondersteuners vaak onbekend zijn, niet domeinoverstijgend kunnen werken en niet toegankelijk zijn. Dus waarom iets nieuws introduceren?

Hier onder een greep uit de uitsluitend negatieve reacties op het bericht van de minister:

@AarMaaike : In heel Zorg en Welzijn doet VWS hetzelfde kunstje; voor ieder probleem een extra (tijd en geldverslindende) laag. Die niets toevoegt, behalve veel overleg en schuiven met papierwerk. Om er dan achter te komen dat de zorg er niet is. Wat de eerste zorgverlener/verwijzer al wist. @Joke_vd_Meulen : Raar bericht. Functie bestaat al: clientondersteuner. Gek dat het met trots extra geld voor uitgetrokken wordt. Wat mij betreft voorbeeld van een breder probleem: wel geld voor nieuwe dingen maar niet voor verstevigen en/of in stand houden andere werkzame elementen. TijnDries @tijn333: 'Toezeggen' door een 'arrangeur'? Wat is er gebeurd met het advies aan het college en het besluit van het college? En met het vaststellen van de behoefte #VierStappen? Dit lijkt op het uithollen van de Wet en leidt tot toenemende onzuiverheid qua vraagsturing… @myranda_80 Ik word hier zo boos van! Het ene werkbezoek na het andere. En dan dít plan al jubelend met trots brengen. Wat denken jullie dat casemanagers, mantelzorg- en cliëntondersteuners, wijkverpleegkundigen en wij als POH-ouderen de hele week eigenlijk aan het doen zijn?! @josephiensierag Casemanager, cliëntondersteuner, zorgcoördinator. En dan introduceert @ministerLZS vervolgens met trots ook nog eens een zorg-arrangeur… Niet echt veel nieuws onder de zon @JterReehorst Snappen jullie het nu echt niet daar in den Haag of willen jullie het niet begrijpen? Stop nou eens met sit soort onzinnige dingen. De zorg hebben jullie al kapot gemaakt en het gaat maar door….. @mariabauwens Huh? Er zijn al jarenlang onafhankelijke cliëntondersteuners, sociale wijkteams .. wat is anders? Casemanagers, hele goede functie, zijn er steeds minder.. verwarrend, understatement. En! Is t doel minder beroep op de Wlz?? Komop zeg.. en dan naast de cliënt zeggen te staan?

En op hetzelfde bericht van de minister voor VWS op LinkedIn. Komt eveneens ongezouten kritiek van experts en stakeholders uit het sociaal domein. In de inmiddels ruim 90 reacties niet één positief bericht