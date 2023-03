Jan Güse start als Head Public Affairs bij Novartis Nederland

Novartis Nederland verwelkomt, per 1 maart 2023, Jan Güse als Head Public Affairs. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het versterken en vormgeven van de diverse publiek-private samenwerkingen die bijdragen aan de verdere transitie en het toekomstbestendig maken van de zorg in Nederland.

Novartis heeft in 2022 wereldwijd een strategische koerswijziging ingezet naar een innoverend geneesmiddelenbedrijf ‘pur sang’. Adriaan Kooy, Country President Novartis Nederland: ” We hebben te maken met grote uitdagingen in de gezondheidszorg. Novartis heeft de stellige overtuiging dat alle partijen in de zorg elkaar nodig hebben om deze uitdagingen aan te pakken. Immers, innoveren en transformeren kun je niet alleen. Met de aanstelling van Jan Güse en een volledige focus op innovatieve geneesmiddelen geven we uiting aan onze missie en doen we een handreiking naar alle partijen in de zorg om samen écht het verschil te gaan maken.”

Jan Güse over zijn nieuwe rol: “Ik ben enorm verheugd om aan de slag te gaan bij Novartis Nederland en via die weg bij te gaan dragen aan het verder versterken en innoveren van de gezondheidszorg. In mijn rol betekent dat extern contact leggen met relevante stakeholders en partijen en met hen in gesprek gaan over thema’s binnen het veranderende zorglandschap. Denk hierbij aan thema’s als betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, een toenemende maar ook steeds complexere zorgvraag, arbeidsmarktkrapte en gezondheidsverschillen. En in het verlengde van deze gesprekken, gezamenlijk te werken aan een duurzaam zorgsysteem passend bij iedereen. Nieuwe ideeën, zoals projecten om zorg meer thuis en dichter bij de patiënt te laten plaatsvinden, nieuwe bekostigingsmodellen en manieren om effectief bij te dragen aan het voorkomen of vertragen van ziektebeelden, zijn hierbij cruciaal. Ik kijk uit naar het stimuleren en optimaal laten landen van innovatie. En ik ga graag de uitdaging aan om samenwerking binnen en buiten de farmaceutische industrie nog verder te bevorderen.”

Na afronding van zijn studie politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Sheffield University, startte Güse zijn carrière binnen de Nederlandse healthcare industrie bij Eli Lilly en Roche Nederland. Vervolgens werkte hij 10 jaar bij GfK, waar hij onder andere leiding gaf aan de divisie voor gezondheidszorg en overheidsonderzoek, waarvan de laatste 2 jaar voor alle gezondheidszorgdiensten binnen West-Europa. De afgelopen 5 jaar was Güse Managing Director bij Axon Healthcare waar hij met name health – & lifescience organisaties ondersteunde bij het monitoren en begrijpen van overheidsbeleid en politieke ontwikkelingen op zowel nationaal als Europees niveau.

Bron: Novartis