Minister Helder investeert in opleiden wijkverplegers

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport investeert de komende drie jaar 150 miljoen euro in het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging. Dit staat in het vandaag getekende Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, dat moet leiden tot voldoende en goed opgeleide wijkverpleegkundigen. De verwachting is dat zonder maatregelen het huidige tekort in Nederland de komende jaren zal oplopen tot 10.500 wijkverpleegkundigen in 2027. Samen met ActiZ, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland wil minister Helder dit groeiende tekort aanpakken met dit akkoord.

Minister Helder: “Verpleegkundigen en verzorgenden zijn het kloppende hart van de zorg in de wijk. We worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom zullen we in de toekomst ook meer zorg thuis krijgen. Dit vraagt meer van de wijkverpleging. Zij heeft een centrale rol bij het organiseren van zorg dichtbij. Een rol die in de toekomst nog belangrijker wordt dan die nu al is. Daarom investeren we met dit akkoord in het opleiden van de wijkverpleegkundigen van de toekomst.”

Meer en anders opleiden

Het doel van het investeringsakkoord is meer en anders opleiden om een groter tekort aan professionals in de wijkverpleging te voorkomen. Met dit akkoord zetten de partijen zich ervoor in dat er een krachtig opleidingsaanbod komt met doorlopende leerlijnen, zodat zorgaanbieders in de wijkverpleging meer helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gaan opleiden en bijscholen.

Dit doel moet bereikt worden door het creëren van een aantrekkelijk leerklimaat voor leerlingen, stagiairs en reeds werkzame professionals in de zorg en door het opzetten van een regionaal opleidingsaanbod. Hierbij wordt op innovatieve, toekomstbestendige en efficiënte wijze vorm en inhoud gegeven aan opleiding en scholing in de wijkverpleging. Op basis van de afspraken in dit investeringsakkoord wordt een vernieuwde opleidingsstructuur in de wijkverpleging vormgegeven. Hiervoor stelt minister Helder 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de komende drie jaar. De komende tijd maken de partijen concrete afspraken over de besteding van deze middelen.

Bron: Min. VWS