SDW en Parrotia werken samen: lunchroom in Parrotia geopend

Begin dit jaar startte SDW met een serviceteam in Parrotia Roosendaal. Medewerkers (cliënten) van dit team voeren allerlei servicetaken uit in het pand. Professionele begeleiding van SDW ondersteunt hen daarbij.

Ondanks de vele leuke klussen, was er ook de wens om een lunchroom te starten, zodat dit serviceteam meer horecataken op kon pakken. Nu Parrotia half maart een horecavergunning heeft gekregen, is meteen de koe bij de horens gevat: vorige week ging de lunchroom open.

Geïnspireerd worden

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Parrotia is eigendom van woningbouwcorporatie Alwel en in het pand aan de Markt in Roosendaal zijn zeven verschillende organisaties gevestigd met veelal een maatschappelijke doelstelling, zoals de bibliotheek. Voor bewoners van Roosendaal is Parrotia een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en geïnspireerd kunnen worden. Voor medewerkers van het serviceteam is de samenwerking met Parrotia een kans om te groeien, te ontwikkelen én mee te doen in de maatschappij.

Talenten

SDW-bestuurder Ingrid van Huijkelom is enthousiast over de samenwerking: “Zo mooi om te zien dat de cliënten zich in zo’n korte tijd al thuis voelen binnen Parrotia. En wat fijn dat zij de kans krijgen om hier werkzaamheden uit te voeren die passen bij hun talenten en mogelijkheden.”

Energie

Ook Marianne van Zeggeren, beheerder van Parrotia, is blij met de energie die het serviceteam meebrengt in het pand. “Voordat de horecavergunning binnen kwam, waren ze al bezig met het samenstellen van een menukaart en het uitproberen van gerechten. De lunchroom Parrotia Plaza is een gezellige plek binnen Parrotia geworden waar je heerlijk kunt lunchen of kunt genieten van een kop koffie met gebak. Je kunt de lunchgerechten trouwens ook afhalen.”

Het SDW serviceteam bij Parrotia proost op de start van lunchroom Parrotia Plaza.

Bron: SDW