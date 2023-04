Bulkaanbiedingen leiden niet tot meer verspilling, maar juist tot bewuster gedrag

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, leiden bulkaanbiedingen zoals 1+1 gratis of stapelkortingen in supermarkten niet tot meer voedselverspilling. Dit type aanbiedingen blijkt consumenten juist bewuster te maken van het risico op verspilling, waardoor ze beter hun best doen om dit te voorkomen. Supermarkten zouden dit bewustere gedrag kunnen stimuleren door in hun aanbieding suggesties mee te nemen om verspilling te voorkomen.

Dat blijkt uit het vervolg van een eerder onderzoek naar het effect van bulkaanbiedingen in de supermarkt op voedselverspilling door onderzoekers van o.a. Tilburg University, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University. De eerste onderzoeksresultaten toonden al aan dat bulkaanbiedingen tot minder verspilling leiden. Dit vervolgonderzoek laat zien waarom dat zo is.

Hoofdonderzoeker Arjen van Lin (departement Marketing van de Tilburg School of Economics and Management): “We zien dat consumenten bij een bulkaanbieding vaak meer kopen dan ze normaliter doen, maar daarna juist ook proberen te voorkomen dat het extra voedsel in de prullenbak belandt. Om voedselverspilling nog verder terug te dringen is een van onze aanbevelingen voor supermarkten dan ook na te denken over interessante alternatieve types van “1+1 gratis” aanbiedingen. Zo kunnen ze dit bewuste gedrag verder stimuleren. Bijvoorbeeld “1 nu+1 gratis later” of “1 voor nu+1 gratis voor in de vriezer.”

De studie is uitgevoerd met behulp van het aankooppanel van GfK Nederland waarin huishoudens die bij AH kopen 9 weken lang werden gevolgd. Zij kregen na aankoop van specifieke producten (bepaalde soorten groente en fruit, en brood) voor de gewone prijs of in de aanbieding 1 tot2 weken later een enquête om te vragen hoe ze het product hebben gebruikt. Vervolgonderzoek liet zien dat, wanneer consumenten meer kopen dan ze normaliter doen, ze in grotere mate bezorgd zijn van het risico op verspilling. Deze bezorgdheid is de drijvende kracht achter bewuster gedrag, waarbij consumenten beter hun best doen voedselverspilling te voorkomen. Bijvoorbeeld door een deel van hun aankoop in te vriezen.

Bron: Tilburg University