10 miljoen euro voor onderzoek naar AI ondersteunde behandeling tegen hoge bloeddruk

Een internationaal onderzoeksteam heeft een subsidie van tien miljoen euro ontvangen van Horizon Europe en UK Research and Innovation. Het HYPERMARKER team ontwikkelt en test met deze subsidie instrumenten waardoor clinici met behulp van kunstmatige intelligentie de beste gepersonaliseerde behandeling kunnen selecteren voor patiënten met een hoge bloeddruk. Het consortium bestaat uit twaalf partners, waaronder toponderzoekers op het gebied van gezondheids-datawetenschap, patiëntenverenigingen en de industrie. Onderzoeksleider is Rick Grobbee, hoogleraar Klinische Epidemiologie in het UMC Utrecht.

Hypertensie, of hoge bloeddruk , is een ernstige medische aandoening en de grootste veroorzaker van hart- en vaatziekten. Het is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van overlijden en ziekte, met een enorme sociale en economische last voor patiënten en gezondheidszorgstelsels. Hoewel er veel behandelingen beschikbaar zijn tegen hoge bloeddruk, blijft het in veel landen moeilijk om bloeddruk goed onder controle houden, met vermijdbare gevolgen zoals hartaanvallen, beroertes, nieraandoeningen en dementie.

Beste behandeling voor elke patiënt met hoge bloeddruk

Het onderzoeksteam van HYPERMARKER ontwikkelt een instrument, een zogeheten clinical decision support tool, dat clinici in staat stelt voor elke patiënt een geïnformeerde en gepersonaliseerde selectie te maken van geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen. “We ontwikkelen voorspellingsalgoritmen die clinici kunnen helpen bij de beslissing wat de juiste behandeling is voor de juiste patiënt met hoge bloeddruk”, licht onderzoeksleider Professor Grobbee toe. Door het meten en analyseren van kleine moleculen in het bloed die interacties aangaan in het lichaam, kan de reactie op medicatie worden voorspeld. “Het opstellen van een zogeheten farmacometabolomisch profiel heeft de potentie om een verandering te brengen in hoe we veel ziektes behandelen”, zegt medeprojectleider Professor Hankemeier van Universiteit Leiden.

Ontwikkeling van een bruikbaar instrument

De onderzoekers van HYPERMARKER maken voor het onderzoek naar het instrument gebruik van patiëntencohorten uit elf Europese landen, die data leveren om de clinical decision support tool te ontwikkelen. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt deze informatie gecombineerd met klinische elementen, en met deep learning-methoden wordt bepaald wat de belangrijkste factoren zijn om de behandeling voor individuele patiënten te selecteren. De instrumenten worden gevalideerd en verfijnd via een innovatieve gerandomiseerde klinische studie in vier Europese landen, waarbij patiënten en de maatschappij worden betrokken. “Wat HYPERMARKER bijzonder maakt is de grondige evaluatie om een bruikbaar instrument te ontwikkelen met een routekaart voor de wettelijke goedkeuring en invoering van dit nieuwe instrument. Ons doel is om een groot verschil te maken in de dagelijkse praktijk en om bij te dragen aan verbetering van de patiëntenzorg”, legt medeprojectleider Professor Kotecha van de Universiteit van Birmingham uit.

Informatie over de project partners:

Het UMC Utrecht is een van de top academische medische centra in Europa met als kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs. Met meer dan 12.000 medewerkers is het UMC Utrecht, waartoe ook het Wilhelmina Kinderziekenhuis behoort, een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio Utrecht. De missie van UMC Utrecht is: samen de gezondheid van mensen verbeteren en de zorg creëren van morgen.

De Universiteit Leiden wordt wereldwijd erkend voor haar geavanceerde onderzoek op het gebied van medicijnen en datawetenschap en haar deskundigheid in metabolomics, FAIR data en farmacologie, met als doel om de gezondheidszorg te verbeteren.

De Universiteit Utrecht wordt internationaal erkend voor haar hoogstaande en innovatieve aanpak op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Medicine Men is het bedrijf achter het succesvolle Viduet Telehealth platform. Viduet wordt veel gebruikt voor het op afstand klinisch monitoren van patiënten en voor therapeutische toepassingen in ziekenhuizen en de huisartsenpraktijk. Het meertalige systeem wordt bij alle onderzoekslocaties van Hypermarker gebruikt om de proefpersonen hun bloeddruk te laten meten met de HBPM- en ABPM-methode.

Euretos is een bedrijf dat is gevestigd in Utrecht, dat biologische kennisgrafieken creëert om de biofarmaceutische industrie te ondersteunen in de preklinische target discovery.

De Universiteit van Birmingham heeft een bewezen reputatie als universiteit uit de wereld top 100. Met baanbrekende gezondheids- en datawetenschap die de zorg voor en levens van patiënten verbetert, met ervaring in de toepassing van kunstmatige intelligentie, publieke betrokkenheid, en innovatie in klinisch onderzoek.

Het Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf (UKE) is een van de leidende klinieken in Europa sinds de oprichting in 1889. Met ongeveer 14,400 werknemers is UKE een van de grootste werkgevers in de Vrije en Hanzestad Hamburg. UKE behandelt ongeveer 497,000 patiënten per jaar en geeft onderwijs aan ongeveer 3,400 medische specialisten en tandartsen.

De London School of Economics is een universiteit gespecialiseerd in sociale wetenschappen en heeft een internationale gemeenschap in het centrum van Londen en een toewijding om de wereld verder vorm te geven.

INCLIVA is een biomedisch onderzoeksinstituut dat onderdeel uitmaakt van het netwerk van wetenschappelijke expertisecentra dat wordt gestimuleerd door de Spaanse overheid en erkend door het nationale gezondheidsinstituut Carlos III. Het beheert en stimuleert het biomedische onderzoek van het universitair medisch ziekenhuis van Valencia, de medische faculteit van de Universiteit van Valencia, en de Carlos Simon Foundation for Research in Women’s Health.

Het European Heart Network is een non-profit samenwerkingsverband van stichtingen en verenigingen en speelt een leidende rol in de preventie en vermindering van hart- en vaatziekten door middel van belangenbehartiging, netwerken, capaciteitsvergroting, het vertegenwoordigen van de belangen van patiënten en onderzoek, zodat deze ziekten niet langer een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden en beperkingen in Europa zal zijn.

Roche Diagnostics is een wereldwijde leider op het gebied van in-vitro diagnostiek en is een afdeling van Roche, het grootste biotechnologie-bedrijf wereldwijd. In meer dan 100 landen bieden we het meest omvangrijke portfolio in in-vitro diagnostiek van de industrie, gecombineerd met ondersteuning voor de klinische besluitvorming. Onze toewijding is niet alleen vooruitgang op het gebied van diagnostiek die zorgverleners kan helpen bij het maken van belangrijke besluiten voor de gezondheid van de patiënt, maar ook om verbetering te brengen in hoe deze essentiële instrumenten worden geïntegreerd in gezondheidssystemen wereldwijd.

Steinbeisser Project Management UG is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ondersteunen van onderzoeksprojecten op het gebied van subsidiëring, communicatie, en projectmanagement.

Bron: UMC Utrecht