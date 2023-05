Dodelijke valpartijen bij ouderen zijn te voorkomen

Volgens de cijfers van het CBS overlijden er steeds meer ouderen als gevolg van een val. Opvallend is dat een aanzienlijk deel hiervan lijdt aan dementie. Dit is niet verrassend aangezien ouderen met dementie een twee keer grotere kans hebben om ten val te komen. Ze lopen daarbij vaker ernstiger letsel op en herstellen minder snel. Hoe eerder er aandacht is voor het verhoogde valrisico bij deze ouderen, hoe groter de kans op effectieve valpreventie. Om de kans van slagen te vergroten is persoonlijke begeleiding van professionals en betrokkenheid van mantelzorgers van groot belang.

Er kan veel spelen in het leven van ouderen met dementie dus er is vaak weinig aandacht voor valpreventie. Gelukkig is een val ook bij ouderen met dementie te voorkomen. Net als bij ouderen zonder dementie is een valpreventie aanpak op maat nodig. Het aanbieden van een valpreventief beweegprogramma is altijd een vast onderdeel en bestaat uit meer dan een valtraining. Door te werken aan spierkracht en balans staan ouderen sterker op de been en vallen ze minder snel.

Als laatste is het belangrijk om bij een oudere, mét of zonder dementie, bewegen te stimuleren. Want juist inactiviteit zorgt ervoor dat ouderen spiermassa verliezen en daardoor sneller ten val komen. Het doen van huishoudelijke klusjes of een stukje (met ze) wandelen kan al bijdragen aan het verlagen van het valrisico.

Elvera Overdevest, expert op het vlak van Valpreventie, VeiligheidNL