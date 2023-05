“Vandaag GB: Goed rapporteren is lastig

Een welbekende rapportage. Duidelijk en volledig? Niet echt nee. Deze rapportage is ultrakort door de bocht. Stel dat diezelfde zorgvrager in de avonddienst bij opstaan uit een stoel licht in het hoofd wordt en bijna omvalt, dan zoek je daar een verklaring én oplossing voor. Wat blijkt nou, diezelfde ochtend is de bloeddrukmedicatie van deze zorgvrager met valneiging opgehoogd door de arts. Enneh… dat stond niet in het dossier. Conclusie: rapporteren in de zorg is dus belangrijk. Door op een systemische, uniforme wijze aan te pakken, zie je nooit iets over het hoofd.

Rapportages zijn belangrijk voor de continuïteit van de zorg. Met een duidelijke rapportage in het ECD houd je collega’s op de hoogte van wat er speelt en kun je goede zorgverlening samen nauw afstemmen, zo neemt de kwaliteit van zorg toe. Belangrijk dus, maar ook lastig. Want hoe zorg je dat medewerkers een goede overdracht schrijven?

Duidelijke communicatie is belangrijk

Rapporteren kun je leren

Juist omdat vaak fouten gemaakt worden door onduidelijke communicatie zijn er methodes zoals SOAP ontwikkeld. SOAP staat voor: Subjectief, Objectief, Analyse, Plan. Een SOAP rapportage heeft een vaste opzet, inclusief plan, zodat ‘ie overzichtelijk en bruikbaar is.

En omdat niet iedereen het onderdeel ‘rapporteren’ heeft gehad tijdens de opleiding, is het goed om bij of na te scholen. Zodat het hele team dit kan. En daarvoor is e-learning fijn. Want zo kun je grote groepen medewerkers scholen met deze methode.

In de e-learning komt aan bod waarom rapporteren belangrijk is, wat SOAP is en gaan de cursisten vooral aan de slag met heel veel oefenen met SOAP rapporteren.

Want: rapporteren kun je leren!

