Jongeren centraal in Week van de Mentale Gezondheid

Week van de Mentale gezondheid 2023

Van 22 – 28 mei 2023 vindt de Europese Week van de Mentale Gezondheid plaats. In Amsterdam is het thema #durftedelen en roept Thrive Amsterdam jongeren op om over emoties te praten en emoties te delen. Recente onderzoekscijfers laten zien dat het aantal jongeren met mentale klachten ook na corona nog steeds groot is. Op dinsdag 23 mei wordt de landelijke campagne afgetrapt door staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) op het ROC Top in Noord.

Praten over je mentale gezondheid is normaal

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit 2022 liet zien dat mentale gezondheid van jongvolwassenen kwetsbaar is: zes op de tien Amsterdamse jongvolwassenen hebben psychische klachten en dat is vaker dan gemiddeld in Nederland (60% versus 53%), maar vergelijkbaar met de percentages in de andere grote steden. Ook zijn Amsterdamse jongvolwassenen (heel) vaak gestrest, dat is ook meer dan gemiddeld in Nederland (Amsterdam 57%, Nederland 48%). Meer dan de helft van de Amsterdamse jongeren ervaart mentale klachten maar praat daar niet over. Het doel van de Week van de Mentale Gezondheid is jongeren aan het delen en het praten te krijgen, zodat het praten over mentale gezondheid de normaalste zaak van de wereld wordt.

Wethouder Scholtes (Publieke gezondheid en preventie): “Iedereen heeft wel eens te maken met mentale tegenslagen. Wat helpt, is als mensen het gesprek hierover met elkaar kunnen aangaan in een vertrouwde omgeving als de buurt, op school of op het werk. Echt contact maken met anderen en het gevoel hebben ergens bij te horen zijn immers bewezen beschermende factoren als het gaat om mentale gezondheid. Bovendien helpt het om te voorkomen dat de problemen erger worden. Ik hoop dan ook dat de activiteiten in deze week veel jongeren een zetje geven om hun problemen te bespreken.”

Flying squads

Van 23 mei t/m 26 mei zullen op verschillende plekken in de stad (bijvoorbeeld bij mbo-scholen, hbo- scholen en universiteiten) zogeheten flying squads aanwezig zijn. Deze groepjes, bestaande uit jongeren die zelf een eigen verhaal hebben met mentale uitdagingen, zullen het gesprek aangaan met andere jongeren over hun mentale gezondheid. Met daarbij de vraag: Durf jij te delen hoe je je voelt?

Groen

Speciaal voor deze week zal de A’DAM Toren op maandag 22 mei groen kleuren, de kleur van de mentale gezondheid. Te zien vanaf zonsondergang, ca 21.30 uur.

Internationaal initiatief

De Week van de Mentale Gezondheid is een Europees initiatief waarin aandacht wordt gevraagd voor mentale gezondheid. Thrive Amsterdam, onder gebracht bij GGD Amsterdam, organiseert in samenwerking met verschillende organisaties activiteiten in de stad. Binnenkort presenteert zij haar nieuwe plannen voor de aankomende 3 jaar voor een weerbare en veerkrachtige stad.

Zie hier voor een volledig overzicht van de activiteiten tijdens de Week van de Mentale Gezondheid.

Bron: Gemeente Amsterdam