Kabinet steekt structureel 49 miljoen in samenwonen jong en oud

Het kabinet trekt de komende jaren structureel geld uit om samenwonen tussen jongeren en ouderen te stimuleren. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft daarvoor vandaag de subsidieregeling intergenerationeel wonen in internetconsultatie gebracht. Met deze subsidie kunnen huurprijzen voor kamers in wooncomplexen voor ouderen met €200 euro per maand verlaagd worden voor jonge huurders tussen 18 en 30 jaar.

Doordat dergelijke woningen een betaalbaar alternatief worden, is het voor jongeren aantrekkelijk om voor deze manier van wonen te kiezen. Doel van de subsidie is om de samenhang en leefbaarheid in complexen met ouderenwoningen te vergroten. Doordat jongeren tussen de ouderen wonen kunnen ze daarnaast helpen met lichtere (zorg)taken zoals ogen druppelen of boodschappen.

“Het mes snijdt hier aan twee kanten. We zien relatief steeds meer ouderen, minder zorgpersoneel om voor hen te zorgen en woningnood en eenzaamheid onder jongeren. Met deze regeling kunnen we jongeren betaalbare woonruimte aanbieden, en kunnen zij altijd even een praatje maken of iemand opzoeken in het complex. Voor ouderen zorgt het voor meer leven in de brouwerij en extra hulp en ondersteuning. Jong en oud kunnen zoveel voor elkaar betekenen en van elkaar leren. Doordat ze met en naast elkaar wonen ontstaat er ook meer begrip voor elkaar”, aldus minister Helder.

Contact verhoogt welzijn van ouderen



Deze regeling borduurt voort op bestaande initiatieven zoals het Ouden Huis in Bodegraven, woonzorgcentrum De Posten in Enschede en woon- zorgcentrum Humanitas in Deventer. Uit onderzoek blijkt dat intergenerationeel contact, zoals gesprekken voeren, spelletjes spelen en samen eten de gezondheid en het welzijn van ouderen verhoogt. Het kabinet trekt dit jaar 5,2 miljoen euro uit voor deze regeling, verdubbelt dat volgend jaar waarna het bedrag oploopt naar 49 miljoen euro structureel. De regeling is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die een actieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid en interactie in een wooncomplex voor ouderen. Hierbij kan gedacht worden aan samen koken, het helpen met kleine klusjes in huis of het maken van een wandeling met de bewoners. De jonge huurder en verhuurder maken hier in het huurcontract afspraken over. In ruil hiervoor krijgt een verhuurder zoals een woningcorporatie of zorgorganisatie €200 per verhuurde kamer per maand om de huurprijs te kunnen verlagen voor jongeren.