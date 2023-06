Nieuw groen energiecontract voor 320 zorgorganisaties

Opnieuw kiest de zorgsector voor groene en duurzame elektriciteit. Intrakoop, de inkoopcooperatie voor de zorg, heeft namens 320 zorgorganisaties een nieuw energiecontract gesloten voor de periode 2024-2025. Samen nemen ze via een nieuwe overeenkomst met Eneco 1 miljard kWh aan elektriciteit af. Deze energie wordt 100% opgewekt via windenergie. Het gaat om de helft van het totale energieverbruik in de zorg en om bijna 1% van het totale Nederlandse energieverbruik. Met de gezamenlijke en gespreide inkoop van energie worden risico’s op hoge energieprijzen beperkt. Ook profiteren zorgorganisaties van een aantal flexibele voorwaarden. Zo kunnen zorginstellingen de komende jaren extra investeren in duurzaamheid

Nieuwe energiecontracten

Eneco is als winnaar uit de bus gekomen van de aanbesteding voor nieuwe energiecontracten voor de zorg, waarbij een harde garantie was dat alle elektriciteit groen wordt opgewekt met Europese of Hollandse wind. Naast 1 terawatt aan groene stroom gaat het ook om 200 miljoen m3 aardgas. Intrakoop bundelde de energievraag van de 320 zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en instellingen in de ouderenzorg, GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Met het nieuwe contract voor zowel 2024 als 2025, dat vandaag (12 juni) is ondertekend, wordt het risico op te hoge energieprijzen voor deze zorgorganisaties zoveel mogelijk gespreid.

Een ander groot voordeel voor de deelnemende zorgorganisaties is de periodieke afstemming en bijsturing op de afgenomen en geplande hoeveelheid energie. Intrakoop en Eneco vinden het belangrijk om de energietransitie te versnellen en bedrijfsprocessen verder te elektrificeren, waardoor het gasverbruik naar elektriciteit zal verschuiven. Door flexibel met het verbruik om te gaan kunnen zorgorganisaties die fors investeren in verduurzaming en daardoor een lager energieverbruik hebben, zonder boete of hogere prijzen minder energie gaan afnemen. Ook kunnen de deelnemers gratis gebruik maken van een digitale budgettool, waarin het verbruik en de kosten op basis van actueel verbruik worden gemonitord. Tot slot biedt deze overeenkomst ook ruimte om de deelnemende zorgorganisaties verder te brengen in de energietransitie door het eventueel inzetten van eigen GVO’s (Garanties Van Oorsprong) en te participeren in specifieke opweklocaties. Verder blijven andere voorwaarden van de huidige overeenkomst ook in de nieuwe overeenkomst van kracht, dus onder meer: alle elektriciteit is groene energie opgewekt met Europese wind en, indien gewenst, is Hollandse wind mogelijk.

Green Deal

Volgens Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop, helpt de nieuwe overeenkomst met Eneco bij het verder verduurzamen van de zorg. “Een van de speerpunten van Intrakoop is onze leden stimuleren en ondersteunen bij het verder verduurzamen van hun organisatie. Met deze nieuwe overeenkomst kiezen de zorgorganisaties opnieuw voor volledig groene stroom. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de Green Deal om de zorg verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen. Deze komt voor circa 7 procent voor rekening van de zorg. En zorgorganisaties die nog verder gaan met verduurzamen, hebben daar de maximale vrijheid voor binnen dit contract.” Ook Dick Velings, directeur Eneco B2B, is blij met de nieuwe overeenkomst: “Eneco is al meerdere jaren energiepartner voor de leden van Intrakoop. Door deze samenwerking kennen we de ontwikkelingen in de zorgsector als geen ander. Vanuit dit partnership willen we nu zij aan zij met de Intrakoopdeelnemers nog harder werken aan het verder verduurzamen van de zorgsector, waar we veel mogelijkheden zien om de CO2-footprint van ziekenhuizen en zorginstellingen verder te reduceren. We zijn blij partner te zijn van Intrakoop en met dit hernieuwde contract: samen versnellen we de energietransitie!”

