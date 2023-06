Start van normontwikkeling UV-C Desinfectie – Voor desinfectie van niet-kritische en semi-kritische medische hulpmiddelen

NEN gaat een norm ontwikkelen over UV-C Desinfectie – Voor desinfectie van niet-kritische en semi-kritische medische hulpmiddelen. Belanghebbenden kunnen hieraan meedoen. Bent u leverancier, fabrikant, CSA medewerker en/of anderszins betrokken bij het onderwerp? Laat ons uiterlijk 1 september 2023 weten dat u mee wilt praten.

De normontwikkeling is een vervolg op de Ontwerprichtlijn UV-C Desinfectie van niet-kritische en semi-kritische medische hulpmiddelen. Deze richtlijn vormt het startpunt voor prestatie-eisen van een desinfectiemethode van gereinigde (visueel schoon) niet-kritische en semi-kritische medische hulpmiddelen met niet-poreuze oppervlakken met behulp van UV-C straling. De aanleiding voor de normontwikkeling zijn vragen uit het werkveld over desinfectie met behulp van UV-C straling. Normafspraken leveren een bijdrage aan het juist beoordelen, implementeren en valideren van desinfectie-apparatuur op basis van UV-C straling.

Werkwijze en procedure



De normontwikkeling zal plaats gaan vinden in een projectgroep, welke valt onder de normcommissie Steriliseren & Steriliteit. Deelname aan de projectgroep kan door interesse in deelname kenbaar te maken bij NEN. NEN zal op basis van de interesse van partijen in dit normontwikkelingstraject een informatiebijeenkomst organiseren. Partijen worden tijdens die bijeenkomst geïnformeerd over het proces, de mogelijkheid om deel te nemen en tevens wordt daarin de gelegenheid geboden om vragen te stellen en nadere informatie in te winnen. Daadwerkelijke deelname volgt na de informatiebijeenkomst, middels inschrijving.Leden van de projectgroep gaan schrijven aan de inhoud van de norm. NEN begeleidt het proces. De normcommissie toetst het document in een aantal ontwikkelstadia, via een vastgestelde procedure voor normontwikkeling. De normcommissie neemt het uiteindelijke besluit tot publicatie.

Meer informatie & aanmelden



Voor deelname aan de projectgroep en/of meer informatie over deze normontwikkeling: Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg, Consument & Maatschappij, telefoon 015 2 690 318 of e-mail, [email protected].

Meepraten over de inhoud van normen



Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie Steriliseren & Steriliteit houdt zich bezig met sterilisatie & medische hulpmiddelen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar [email protected].

Bron: NEN