Breast Care Foundation haalt 1,7 miljoen euro op voor gespecialiseerde borstkankerzorg, onderzoek en vroegdetectie

Tijdens een exclusief diner, bereid door 5 sterren chefs, zorgden een spectaculaire veiling en diverse optredens van onder andere Hans Klok, Jeroen van der Boom, René Froger, Shirma Rouse met de Koninklijke Luchtmacht Kapel, Emmaly Brown, Jasper Taconis en het New Amsterdam Orchestra voor een opbrengst van ruim 1,7 miljoen voor de Stichting Breast Care Foundation (BCF). Het bedrag komt ten goede aan diverse onderzoeken en projecten op het gebied van gespecialiseerde borstkankerzorg, innovatie en vroege detectie van borstkanker.

De BCF benefietavond in Hart van Holland, te Nijkerk, onder leiding van Frank Lammers Floortje Dessing, Chimène van Oosterhout en Janny van der Heijden, had een bruto-opbrengst van 1.7 miljoen euro. Oprichter BCF en directeur-bestuurder van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) Marjolein de Jong: ‘Het is ontzettend bijzonder dat we zo’n fantastisch bedrag hebben mogen ontvangen waarmee we zoveel mooie onderzoeken en projecten kunnen ondersteunen voor borstkankerpatiënten en vroege detectie van borstkanker. We zijn heel trots en enorm dankbaar.’ De 500 gasten werden tijdens de diverse culinaire hoogstandjes van sterrenchefs Erik van Loo, Jarno Eggen, Martin Kruithof, Lars van Galen, Thomas van Santvoort en chef Jim Xu getrakteerd op optredens van onder meer Hans Klok, Shirma Rouse, René Froger, Jeroen van der Boom, Orkest Koninklijke Luchtmacht, Emmaly Brown, Jasper Taconis, New Amsterdam Orchestra, DJ Paul C4GE en goochelaar Peter Vogel.

Speciale aandacht was er voor de campagne KEN JE BORSTEN en het Borstkanker Alfabet van BCF in samenwerking met het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ). In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Ieder jaar overlijden meer dan 3.000 mensen aan deze ziekte. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch bleek uit eerder onderzoek van het AMZ en BCF dat verreweg de meeste vrouwen (ruim 84%) de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet kent en dat ruim 1 op de 5 vrouwen haar borsten überhaupt niet checkt. ‘Hier is nog enorme winst te behalen. Daarom is het Borstkanker Alfabet ontwikkeld in nauwe samenwerking met gerenommeerd reclamebureau TBWA\NEBOKO onder de campagne KEN JE BORSTEN. Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter je kansen. Natuurlijk hoef je je niet direct zorgen te maken dat iedere verandering borstkanker is maar blijft alert, KEN JE BORSTEN en trek op tijd aan de bel bij je huisarts als je twijfelt, iets ziet of voelt of als borstkanker in de familie voorkomt’, aldus De Jong.



Bijzonder was ook het moment dat een jonge patiënt, haar ziektebeloop deelde met het publiek. ‘Dit maakt zo tastbaar waarvoor we hier met elkaar zo hard knokken’, aldus De Jong. Dat benadrukte veilingmeester Pauline Cramer ook tijdens de veiling waarbij een aantal unieke stukken werden geveild. Van exclusieve reizen tot een prachtig kunstwerk van Rebecca Cabau van Kasbergen en van F1 tickets tot bijzondere huisconcerten. Dit alles onder het genot van het speciaal voor deze avond bereide exclusieve diner, met culinaire toelichting door Janny van der Heijden, door sterrenchefs: Erik van Loo (Parkheuvel), Jarno Eggen (De Groene Lantaarn), Martin Kruithof (De Lindenhof), Lars van Galen (’t Lansink), Thomas van Santvoort (Flicka) en chef Jim Xu (Jimix Bar Asian Kitchen). De avond werd mede mogelijk gemaakt door veel sponsoren en supporters, met als hoofdsponsor Horeca en Hospitality onderneming Yvey.

Breast Care Foundation

BCF wil de borstkankerzorg in Nederland naar een hoger niveau brengen. De foundation stimuleert met haar doelstellingen de ontwikkeling om borstkankerzorg onder te brengen in gespecialiseerde centra om de ziekte beter te kunnen (vroeg)diagnosticeren, behandelen en van passende nazorg te voorzien. Het eerste voorbeeld hiervan is het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, het eerste gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg.

BCF zet zich in voor de volgende vier thema’s:

• Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland ten behoeve van vroegdetectie

• Optimaliseren Kwaliteit van zorg én leven door alle benodigde (na)zorg te integreren in een ‘healing environment’ in een gastvrij, gespecialiseerd expertisecentrum

• Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

• Uitwisseling van kennis en (digitale) ontwikkeling van kennis en data.

Bron en foto: Alexander Monro Ziekenhuis