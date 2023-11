Spijt van Tattoo slaat alarm na verdubbeling brandwonden door laseren

Stichting organiseert Tattoo Laser Seminar om animo voor praktijkopleiding te peilen

Het aantal Nederlanders dat na het verwijderen van een tatoeage ernstige brandwonden en littekens oploopt, is de afgelopen twee jaar verdubbeld. De oorzaak hiervan is een gebrek aan kennis en ervaring bij schoonheidssalons, tattooshops, ontharingsstudio’s, maar ook bij huidtherapeuten. Daarom wil de Stichting Spijt van Tattoo een praktijkopleiding voor behandelaars starten om tatoeages veilig en zonder huidschade te leren verwijderen .

Om de interesse voor zo’n praktijkopleiding te peilen, organiseert de stichting op 25 november het Tattoo Laser Seminar in Rotterdam. Het seminar is bedoeld voor iedereen die tatoeages verwijdert of de benodigde apparatuur levert.

De stichting heeft daarbij een heldere visie en doel voor ogen: de consument moet beter geïnformeerd worden over de risico’s van ondeskundige laserbehandelingen en moet weten waar hij of zij tatoeage deskundig en veilig kan laten verwijderen. Ook moeten behandelaars de kans krijgen om kennis en ervaring op te doen door middel van praktijkgericht onderwijs.

Spijt van Tattoo slaat al jaren alarm over het groeiend aantal behandelingen dat verkeerd afloopt. In 2021 opende de stichting daarvoor het landelijk meldpunt ‘Tattoo laser ellende’, dat veel aandacht kreeg van de media. Binnen een week kwamen ruim 300 meldingen van slachtoffers met ernstige brand- en huidwonden binnen. Eind 2021 stond de teller op 417. Vorig jaar kwamen 586 meldingen binnen en het eerste half jaar van 2023 al 442. Als die trend doorzet hebben zich eind dit jaar meer dan 800 slachtoffers gemeld.

Deze stijging houdt gelijke tred met de groei van het aantal tattooshops. In de jaren 70 waren er slechts een handvol tattooshops, maar volgens het RTL Nieuws van 7 juni 2023 telt Nederland nu bijna 3700 tattooshops. Deze groei is te verklaren door het veranderde imago van tatoeages, mede dankzij de populariteit ervan bij voetbalsterren, influencers, artiesten en vloggers. Na de extreme groei van het aantal tattoostudio’s zal de komende decennia een extreme groei van de studio’s die ze verwijderen plaatsvinden, met als gevolg nog meer letselschadeslachtoffers, verwacht Spijt van Tattoo.

Uit onderzoek in Amerika door Advanced Dermatology blijkt dat ruim 78 procent spijt heeft van een of meerdere tatoeages. Het Meldpunt Tattoo Laser Ellende ziet daardoor niet voor niets een verdubbeling van het aantal meldingen van brandwonden, littekens en pigmentverlies in de afgelopen twee jaar.

De initiatiefnemers achter de stichting zijn Dex en Andy Han. Samen helpen zij met hun non-profitorganisatie mensen die moeten rondkomen van een minimumuitkering, geheel kosteloos, om de tatoeages uit het gezicht, de hals of van de handen te verwijderen. Samen zeggen ze in koor: ,,Wij willen mensen een tweede kans bieden voor een eerste indruk.” Andy vult aan: ,,Wij hopen hiermee hun toekomstperspectief te veranderen en hen zowel sociaal als maatschappelijk meer kansen te kunnen bieden voor een nieuwe toekomst.”

De stichting heeft met haar campagnes ‘Dag Tattoo, Hallo Baan’ en de oprichting van het ‘Landelijk Meldpunt Tattoo Laser Ellende’ buitengewoon veel media-aandacht gekregen. Mede hierdoor, en door de serie op SBS6 ‘Getekend voor het Leven’ met André Hazes, is ze gemakkelijk vindbaar op het internet. Dat heeft geleid tot een dagelijkse waslijst van e-mails van mensen die een second opinion vragen na een mislukte laserbehandeling.

Volgens Andy ontstond uit de vragen die zij vervolgens moesten beantwoorden, een goed beeld van het probleem:

Het merendeel van de mensen was zich helemaal niet bewust van de risico’s.

Niemand was door de behandelaar gewezen op de risico’s.

Daardoor kozen mensen vaak simpelweg voor een kliniek bij hen in de buurt.

Het probleem doet zich voornamelijk voor bij schoonheidssalons, tattoostudio’ en ontharingsstudio’s, maar ook bij erkende huidtherapeuten blijkt het veelvuldig voor te komen.

Er is zelfs een melding van iemand die zich had laten behandelen door een dermatoloog in een ziekenhuis.

Andy en Dex zijn daarom overtuigd dat het verwijderen van tatoeages als een specialistisch vak beschouwd moet worden. ,,Wij zijn uiteindelijk na ruim 27 jaar ervaring en met vallen en opstaan uitgegroeid tot tattoo-laserexperts. En zelfs wij leren nog dagelijks. De tattoo-inkt en pigmenten blijven zich ontwikkelen en daarmee verandert ook de reactie van de huid na een laserbehandeling”, stellen ze.

Door de enorme stijging van het aantal slachtoffers hebben Dex en Andy gezocht naar een oplossing om de stijging een halt toe te roepen. Met al hun ervaring zijn zij tot de conclusie gekomen dat er twee zaken cruciaal zijn voor de oplossing van het probleem: bewustwording bij consumenten en behandelaars van de risico’s en een goede praktijkopleiding voor behandelaars.

,,Alle slachtoffers, zonder uitzondering, kregen na het oplopen van een tweedegraads brandwond te horen: ‘Ik heb dit echt nog niet eerder meegemaakt?’ Als experts zijn wij bereid dat te geloven. Maar zeg nou eerlijk: hoeveel ervaring heb je als je maar twintig tatoeages per week verwijdert?”, zegt Andy.

Als stichting willen zij mensen helpen, zowel letselschadeslachtoffers als degenen die het letsel hebben veroorzaakt. Dit doen zij door kosteloos advies te geven of door doorverwijzing naar de juiste instanties of personen uit hun jarenlange netwerk: specialisten, artsen, specialisten in wondzorg of letselschadeadvocaten.

Zij denken collega’s die tatoeages verwijderen het beste te kunnen helpen door het delen van hun kennis en ervaring van de afgelopen 27 jaar middels een praktijkopleiding. ,,Dit vak leer je niet in een kort cursusje van een paar weekenden. Zelf zijn wij ervan overtuigd dat minstens 100 uur nodig is om iemand het vak echt goed te kunnen leren. Wij willen namelijk kunnen garanderen dat iemand die de opleiding heeft gevolgd, ook gegarandeerd veilig en verantwoord iedereen kan behandelen, ongeacht welke inkt is gebruikt, ongeacht de huidskleur of afkomst. De vraag is alleen: is men bereid om 100 uur vrije tijd op te offeren en elke keer naar Rotterdam te komen?”, vragen zij zich af. Om dat te toetsen heeft de stichting het Tattoo Laser Seminar georganiseerd op zaterdag 25 november in Rotterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.

Met het Tattoo Laser Seminar hoopt de stichting te kunnen peilen of er überhaupt behoefte is aan een opleiding. Tijdens het seminar zullen Dex en Andy Han hun ervaring en visie delen. Plastisch chirurg Dr. Etienne Lommen zal uitleggen waarom specifieke kennis van inkt-pigmenten, lasertechniek, nazorgprotocollen en kennis van verschillende huidtypes essentieel zijn om een tatoeage veilig te kunnen verwijderen. ,,Tatoeages verwijderen zonder de juiste kennis is als autorijden zonder rijbewijs: het gaat goed zolang er geen ongelukken gebeuren”, aldus Lommen.

Letselschadeadvocaat Leyla Akkanat van Arslan & Arslan – Letselschade zal tevens uitleggen dat behandelaars mogelijk aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de schade die zij toebrengen als gevolg van een behandeling die niet met de nodige zorgvuldigheid is uitgevoerd. ,,Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel heeft men in beginsel recht op schadevergoeding. Wij staan slachtoffers bij in het verhalen van de schade die men oploopt als gevolg van een onzorgvuldig uitgevoerde behandeling. Waar mogelijk treffen wij een minnelijke regeling met de behandelaar zonder tussenkomst van de rechter, maar waar nodig door middel van een gerechtelijke procedure”, aldus Leyla Akkanat.

Het Tattoo Laser Seminar zal plaatsvinden op zaterdag 25 november. Meer informatie en het bestellen van kaarten kan via de website: www.spijtvantattoo.org