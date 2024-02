Smartwatch Detecteert Hartstilstanden Accuraat

In 2020 zette de Nederlandse Hartstichting een baanbrekend project in gang door twee onderzoeksconsortia de taak te geven om een revolutionaire smartwatch te ontwerpen. Deze smartwatch zou niet alleen in staat zijn om een hartstilstand te detecteren maar zou ook automatisch noodnummer 112 kunnen bellen. Op donderdag 22 februari maakte het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet bekend dat een van deze onderzoeksteams een doorbraak heeft bereikt. Het team heeft succesvol aangetoond dat de smartwatch betrouwbaar kan vaststellen wanneer iemands bloedsomloop stopt, wat duidt op een hartstilstand. Deze ontdekking is een primeur op wereldschaal en markeert een significante vooruitgang in de ontwikkeling van draagbare technologie voor gezondheidsmonitoring.

Dit onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van het Radboudumc, Erasmus MC, Reinier de Graaf Gasthuis en Corsano Health, heeft aangetoond dat het mogelijk is om met een smartwatch de stilstand van de bloedsomloop bij patiënten betrouwbaar te meten. Dit werd aangetoond bij 291 patiënten die een operatie ondergingen waarbij de bloedsomloop tijdelijk werd stopgezet. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet Digital Health, met financiering van de Hartstichting.

Dit onderzoek is een cruciale eerste stap in het project ‘Hartstilstand zonder getuigen’, geïnitieerd door de Hartstichting om de overlevingskansen van mensen die buitenshuis een hartstilstand krijgen en alleen zijn, te vergroten. Elk jaar krijgen 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis, waarbij in ongeveer 60% van de gevallen geen getuige aanwezig is.

De Cardiowatch, ontwikkeld door Corsano Health, speelt een sleutelrol in dit onderzoek. Dit slimme horloge is uitgerust met geavanceerde software en PPG-sensoren die de bloedstroom door de kleinste bloedvaatjes in de huid kunnen meten. Dit wordt gebruikt om te detecteren wanneer de bloedsomloop stopt als gevolg van een hartstilstand.

Het vervolgonderzoek zal zich richten op de betrouwbaarheid van deze technologie in het dagelijks leven, waar mensen bewegen en niet stil liggen zoals op een operatietafel. Het project DETECT streeft ernaar een smartwatch te ontwikkelen die niet alleen een hartstilstand kan detecteren, maar ook automatisch hulpdiensten kan alarmeren. Dit kan levensreddend zijn voor mensen die een hartstilstand krijgen wanneer ze alleen zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan een functie waarmee valse alarmen kunnen worden geannuleerd.

De DETECT-studie maakt deel uit van de inspanningen van de Hartstichting om de overlevingskansen te verbeteren voor mensen die een hartstilstand krijgen zonder dat er getuigen aanwezig zijn. Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en omvat samenwerkingen tussen verschillende medische centra en bedrijven. De ontwikkeling van de smartwatch en de voortgang van het onderzoek worden vastgelegd door documentairemakers Jessica van Tijn en Pamela Sturhoofd van Special Eyes Film Productions.

Voor meer informatie over het project en om deel te nemen aan het vervolgonderzoek, kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.detect-study.com. Dit initiatief heeft als doel om de overlevingskansen te vergroten voor iedereen die te maken krijgt met een hartstilstand, met of zonder getuigen.

Bron: Hartistichting, Image by MarvelousCat from Pixabay