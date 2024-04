Hoe kan de premenopauze herkend worden?

Premenopauze, overgang en menopauze… deze termen worden vaak in dezelfde adem gebruikt. Als we spreken van de overgang, dan denken vrouwen vaak aan een periode die gekenmerkt wordt door het uitblijven van de menstruatie, hormoonschommelingen en allerlei andere klachten. Wat veel vrouwen niet beseffen is dat er wel degelijk een verschil zit tussen deze termen. Geen enkele vrouw zit direct in de menopauze. De overgang kent verschillende fases. Dat begint bij de premenopauze. Maar wat is de premenopauze eigenlijk en hoe kan deze herkend worden?

Wat is de premenopauze?



De premenopauze is eigenlijk de periode die voor de laatste menstruatie plaatsvindt. Deze periode wordt dikwijls gekenmerkt door klachten. Denk hierbij aan hormoonschommelingen, toename in lichaamsgewicht, slechter slapen, minder lekker in je vel zitten en veranderingen in het menstruatiepatroon. Zelfs als er nog geen veranderingen in de menstruatie waargenomen zijn, kunnen deze klachten al ontstaan. De hormonen beginnen namelijk al voor die tijd te schommelen. Het is belangrijk om je lichaam gedurende deze periode al extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld met behulp van supplementen. Seemenopause.com begrijpt de overgang en weet dat zowel voeding als de juiste hulpmiddelen in de vorm van bijvoorbeeld supplementen kunnen helpen om de klachten te verminderen.



Veel vrouwen geloven dat er geen andere mogelijkheid is dan af te zien gedurende de overgangsperiode. Het is nou eenmaal een periode die gekenmerkt wordt door talloze klachten. Onvermijdelijk. Zo lijkt het. Dit hoeft echter zeker niet zo te zijn. Veranderingen in het lichaam hoeven niet direct enorme gevolgen te hebben. Door het lichaam op de juiste manier te ondersteunen, kunnen de meeste klachten verminderd worden en ga je zonder al te veel problemen door deze periode heen.

Hoe herken je de premenopauze?

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen wat het verschil tussen de premenopauze en de overgang is. De premenopauze vindt plaats terwijl de vrouw nog vruchtbaar is. Ondertussen beginnen de hormonen al wel duidelijke schommelingen te laten zien. De menstruaties veranderen vaak al wel, maar de vrouw is nog vruchtbaar. We spreken van de menopauze als de laatste menstruatie is geweest en de vrouw de onvruchtbare periode betreedt.

Er wordt pas van de menopauze gesproken als de vrouw al langer dan een jaar geen menstruatie meer heeft gehad. Gemiddeld zal de laatste menstruatie rond het vijftigste levensjaar plaatsvinden.

De premenopauze begint echter al jaren daarvoor. Meestal herken je de eerste signalen wanneer je ergens in de veertig bent. Het kan dan nog wel even duren voordat je echt in de menopauze bent. Het is wel lastig om te beoordelen of je al in het voorstadium bent gekomen. Er is geen bloedtest om dit te bepalen. Er zijn wel enkele signalen die hierop kunnen wijzen:

Grote stemmingswisselingen: onderzoek wijst uit dat overgang psychische klachten kan versterken



Gevoelige borsten



Onregelmatige menstruatie



Opvliegers



Slaapproblematiek

Als je in de veertig bent en je ervaart klachten die je niet kunt verklaren, dan is de kans groot dat dit met de premenopauze te maken heeft. Een gezonde levensstijl kan de intensiteit van de klachten al flink verminderen. Bij extreme klachten is het wel altijd goed om ook contact met de huisarts op te nemen.