Een Nieuwe Mobiele Gezondheidsapplicatie voor Kankerpreventie: De Cancer Risk Calculator

Geplaatst door: Dr. Philippe Westerlinck, Radiotherapeut-Oncoloog, Universitair Ziekenhuis van Luik

De technologische vooruitgang biedt ons steeds meer mogelijkheden om onze gezondheid proactief te beheren. In dit licht ben ik verheugd om een baanbrekende mobiele applicatie onder uw aandacht te brengen, genaamd de Cancer Risk Calculator (CRC). Deze applicatie is recentelijk beschreven in een peer-reviewed publicatie en biedt veelbelovende mogelijkheden voor zowel de algemene bevolking als voor medische professionals.

Wat is de Cancer Risk Calculator?

De Cancer Risk Calculator is een gratis beschikbare mobiele applicatie die specifiek is ontworpen om gebruikers te informeren over hun persoonlijke kankerrisico’s en mogelijke preventieve maatregelen. Dit innovatieve hulpmiddel maakt gebruik van een uitgebreid en geavanceerd risicomodel dat gebruikers helpt om hun risico op 38 verschillende soorten kanker te begrijpen. Het model legt bijzondere nadruk op wijzigbare risicofactoren, wat gebruikers in staat stelt om proactieve stappen te ondernemen om hun gezondheidsuitkomsten te verbeteren.

Hoe werkt de applicatie?

De applicatie biedt gepersonaliseerde risicobeoordelingen door gegevens te integreren uit betrouwbare bronnen, zoals het Surveillance, Epidemiology, and End Results Program en andere wetenschappelijke literatuur. Naast het eigen ontwikkelde risicomodel, maakt de CRC ook gebruik van 137 andere gepubliceerde en gevalideerde modellen. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en aangepast om relevant te zijn voor de individuele gebruiker, afhankelijk van diens unieke gezondheidsprofiel en risicofactoren. Hierdoor kunnen gebruikers niet alleen inzicht krijgen in hun algemene kankerrisico’s, maar ook gerichte informatie ontvangen over hoe zij deze risico’s kunnen verminderen.

Wat maakt deze applicatie uniek?

In tegenstelling tot bestaande hulpmiddelen op de markt, onderscheidt de Cancer Risk Calculator zich door een bredere dekking van kankersoorten en risicofactoren. De applicatie is bovendien volledig beschikbaar in het Nederlands, evenals in het Engels en Frans, wat de toegankelijkheid voor een breed publiek vergroot. Dit maakt het een waardevolle bron voor zowel individuen die geïnteresseerd zijn in het actief beheren van hun gezondheid, als voor gezondheidswerkers die hun patiënten beter willen informeren.

Waarom is dit belangrijk?

Met de toenemende populariteit van gezondheidstechnologieën en de nadruk op preventieve gezondheidszorg, komt de lancering van de Cancer Risk Calculator op een zeer geschikt moment. Deze applicatie kan een sleutelrol spelen in het verbeteren van de gezondheidsgeletterdheid, wat essentieel is voor het bevorderen van preventief gedrag en het verminderen van de ziektelast. Door het aanbieden van wetenschappelijk onderbouwde, gepersonaliseerde risicobeoordelingen, moedigt de CRC gebruikers aan om bewuste en gezonde keuzes te maken, wat uiteindelijk kan bijdragen aan een lagere incidentie van kanker.

Conclusie

De Cancer Risk Calculator vertegenwoordigt een belangrijke stap vooruit in de wereld van digitale gezondheidstechnologie. Het biedt gebruikers een uitgebreid en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om hun kankerrisico’s beter te begrijpen en actief preventieve maatregelen te nemen. Als radiotherapeut-oncoloog ben ik ervan overtuigd dat deze applicatie een waardevolle aanvulling is op de huidige gezondheidszorg en ik moedig zowel professionals als het grote publiek aan om deze tool te verkennen.

Voor meer informatie over de applicatie en de wetenschappelijke basis ervan, verwijs ik u graag naar onze publicatie: Westerlinck P, Coucke P, Albert A. Development of a cancer risk model and mobile health application to inform the public about cancer risks and risk factors. Int J Med Inform. 2024 Sep;189:105503. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2024.105503.

Door proactief uw gezondheid te beheren met de nieuwste technologie, kunt u het verschil maken in uw eigen welzijn en dat van anderen om u heen.

De applicatie downloaden?

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.tdf_it.cancerrisk&hl=en_US

Apple: https://apps.apple.com/be/app/cancer-risk-calculator/id1452067400

