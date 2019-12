Primeur in Catharina Ziekenhuis: nieuw medisch hulpmiddel voor zeer complexe dotterbehandelingen

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is het eerste centrum in Nederland dat een nieuw product in gebruik heeft genomen voor zeer complexe dotterbehandelingen. Het gaat om de Telescope Guide Extension Catheter van Medtronic. Deze katheter stelt gespecialiseerde cardiologen in staat om op moeilijk te bereiken plekken binnen het vaatstelsel te komen.

Vernauwde aderen

“Bij het dotteren breng ik via de lies of de pols een hol slangetje naar de plaats van de vernauwing in de kransslagader. Door dat slangetje kan ik een ballon opvoeren, die de vernauwing wegdrukt. Daarna kan ik een stent – een soort balpenveertje – door datzelfde slangetje vervoeren die de vaatwand extra ondersteuning geeft op de vernauwde plek. Dit nieuwe hulpmiddel is een verlenging van dat slangetje. Hierdoor kan ik nog verder doordringen in kleine, vernauwde aderen waardoor het mogelijk wordt om nog complexere dotterbehandelingen uit te voeren,” aldus dr. Koen Teeuwen, interventiecardioloog in het Catharina Ziekenhuis en gespecialiseerd in complexe dotterbehandelingen.

Elders uitbehandeld

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is het grootste hartcentrum van Nederland en heeft door de jaren heen al een reputatie opgebouwd als gespecialiseerd centrum voor deze complexe dotterbehandelingen. Het is een last-resort ziekenhuis voor mensen met onbehandelbare pijn op de borst. “Wij zijn hierin gespecialiseerd en gaan door waar andere centra stoppen. Hartpatiënten die elders uitbehandeld zijn, kunnen wij in veel gevallen toch helpen,” aldus Teeuwen.

Bron: Catharina Ziekenhuis