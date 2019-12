Uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener vergemakkelijkt door Zorgplatform en BeterDichtbij

Door de aansluiting van de digitale dienst BeterDichtbij op Zorgplatform kunnen artsen van zorgorganisaties die ook op dit platform zijn aangesloten binnen hun EPD de berichten uit de app ontsluiten. Het LangeLand Ziekenhuis (als onderdeel van de Reinier Haga Groep) is het eerste ziekenhuis dat hiermee start.

Snel terugzien

Door de beschikbaarheid van gegevens uit BeterDichtbij in het EPD van het LangeLand Ziekenhuis, kunnen artsen snel terugzien wat er al met de patiënt is besproken. Patiënten zijn er op hun beurt van verzekerd dat de arts binnen het EPD altijd beschikt over alle communicatie.

Marcel Slingerland, Manager ICT van het LangeLand Ziekenhuis: “Om veilige zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat onze zorgverleners over alle relevante informatie, gedocumenteerd in het elektronisch patiëntendossier, beschikken. Hier hoort ook de communicatie via moderne media zoals de BeterDichtbij app bij. Zorgplatform maakt dit mogelijk.”

Samenwerking ChipSoft en BeterDichtbij

“Onze missie is om de zorg makkelijker te maken voor de patiënt én voor de zorgverlener. Deze samenwerking brengt dit weer een flinke stap verder,” vertelt Godfried Bogaerts, directeur van BeterDichtbij. “BeterDichtbij is op steeds meer plekken in Nederland al een vast onderdeel van de zorg. De samenwerking met het team van ChipSoft voor het tot stand brengen van deze koppeling met Zorgplatform verliep erg plezierig. In een relatief korte tijd hebben we samen de werkzaamheden kunnen afronden. Dit toont de potentie van Zorgplatform van ChipSoft en laat mooi zien dat er snel steeds meer verbindingen komen in de zorg. We zijn er trots op om deze mogelijkheid aan onze klanten te kunnen aanbieden.”

Via Zorgplatform kunnen patiëntgegevens vanuit EPD’s, PGO’s en digitale diensten gestructureerd worden uitgewisseld. Alle zorgorganisaties die zijn aangesloten op Zorgplatform kunnen van deze integratie gebruikmaken. Hierdoor beschikken zorgverleners binnen hun eigen EPD snel over de aanvullende patiëntgegevens die door de aangesloten digitale diensten, zoals BeterDichtbij, beschikbaar worden gesteld met toestemming van de patiënt.

Van aansluiting naar verdere mogelijkheden

ChipSoft en BeterDichtbij zien de huidige aansluiting op het Zorgplatform als eerste stap. Er komen nog meer mogelijkheden, zoals BeterDichtbij-taken voor de zorgverlener op de werklijst van de poli. De feedback van de eerste zorgverleners die gebruik maken van deze nieuwe koppeling is daarbij essentieel voor beide partijen. Ook als het gaat om het aansluiten van meer zorgorganisaties, zien beide partijen veel kansen. Bijvoorbeeld in de regio Rijnmond, waar steeds meer ziekenhuizen BeterDichtbij inzetten en recent is gestart met samenwerking via Zorgplatform.

Samen de zorg makkelijker en beter maken

“Als we de zorg rondom de patiënt verder willen ondersteunen, is de beschikbaarheid van actuele informatie uit zoveel mogelijk bronnen cruciaal. Met BeterDichtbij is een snelgroeiende partner aangesloten op Zorgplatform met veel ambitie en bereik in de sector,” zo stelt Remko Nienhuis, Manager R&D bij ChipSoft.

Bron: BeterDichtbij