Hét eerste boek voor MosliMama’s Zorg voor je familie door te zorgen voor jezelf

Yasmine Berrag, bekend van het populaire Instagram-account @hijabsecrets, schrijft het eerste handboek voor (jonge) moslimama’s. Met veel humor en openheid helpt ze je met MosliMama goed op weg om voor jezelf te zorgen in de periode van kinderwens, zwangerschap en moederzijn. Dit boek staat boordevol persoonlijke verhalen, inspirerende interviews, lekkere recepten en praktische tips.

Balans



Moederschap kan behoorlijk pittig zijn, zeker omdat je daarnaast ook nog carrièrevrouw, partner, vriendin, dochter en vooral gewoon jezelf bent. In dit boek helpt Yasmine je balans te vinden tussen deze rollen. Door aan jezelf te werken en me-time in te bouwen, word je een leuker mens voor jezelf en je gezin. Moederschap is niet perfect, en Yasmine laat zien dat het dat ook echt niet hoeft te zijn. Ze deelt sinds ze moeder is veel eerlijke verhalen via haar Instagramaccount over het dagelijkse leven van haar gezin. MosliMama is nuchter, vol humor en (soms) taboedoorbrekend.



Titel: MosliMama

Auteur: Yasmine Berrag

ISBN: 9789021574707

Prijs: €20,99

Verschijningsdatum: 3 maart 2020

Kosmos Uitgevers

Bron: Kosmos