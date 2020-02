IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep slaan handen ineen om patiënten passende zorg te bieden

Polikliniek in Kralings verpleeghuis Pniël eerste stap in samenwerking

Het IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep slaan de handen ineen om patiënten passende zorg te bieden. Bestuurders van beide organisaties hebben een intentieverklaring ondertekend om het komende jaar deze intensieve samenwerking tot stand te brengen. Eerste stap is de opening van een polikliniek in verpleeghuis Pniël in de Rotterdamse wijk Kralingen.

Bestuurders van IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep hebben de intentieverklaring ondertekend

Met de samenwerking willen de partijen onnodig lange ligduur in het ziekenhuis van ouderen voorkomen. Zij volgen daarbij de wens en behoefte van de patiënt. Tegelijk willen de partijen elkaar versterken door samen te werken op het gebied van innovatie en personeelsbeleid. Het gaat hen om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk te realiseren.

Zelfde werkgebied

Vanuit dit gezamenlijke initiatief onderzoeken IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep de mogelijkheid tot intensieve samenwerking. “IJsselland en Lelie zorggroep werken al jaren intensief en succesvol samen”, zegt lid raad van bestuur Janine Oosting van het IJsselland Ziekenhuis. “In het werkgebied van het IJsselland Ziekenhuis bevinden zich meerdere van onze verpleeghuizen en zijn wij een belangrijke speler in de wijkverpleging”, vult Hendrik Jan van den Berg, bestuurder van Lelie zorggroep aan. “We delen de visie op wijkgerichte zorg zo dichtbij huis als mogelijk is, en gaan zo goed mogelijk samenwerken om dat te realiseren voor de inwoners van Rotterdam-Oost, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Dat doen we samen met huisartsen, welzijnsorganisaties en andere partijen.”

Polikliniek in Pniël

De eerste concrete stap van de samenwerking is de realisatie van een deel van de huidige Havenpolikliniek in verpleeghuis Pniël van Lelie zorggroep in de Rotterdamse wijk Kralingen. Omdat de huidige locatie van de Havenpolikliniek eind dit jaar definitief sluit, moest het IJsselland Ziekenhuis op zoek naar nieuwe ruimte voor hun deel van de polikliniek. Gezien de beoogde samenwerking met de Lelie zorggroep was Pniël hiervoor de meest logische en beschikbare locatie. De polikliniek zal uiterlijk eind 2020 openen.

Over Lelie zorggroep en IJsselland Ziekenhuis

Lelie zorggroep biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg en ambulante hulpverlening verspreid over een groot deel van Nederland. Het zwaartepunt van de zorgverlening ligt in de regio Rotterdam Rijnmond. Lelie zorggroep bundelt de krachten van Agathos, Curadomi en Lelie Rotterdam en biedt zorg aan iedereen die dat nodig heeft. Zij doet dit vanuit een christelijke overtuiging.

Het IJsselland Ziekenhuis is een regionaal sterk verankerd ziekenhuis, verbonden met de regio en verankerd in wijk en buurt. Wij zijn er voor iedereen in onze regio (Rotterdam, Capelle-, Krimpen- en Nieuwerkerk aan den IJssel). Intensief samenwerken met verschillende partners zit in ons bloed en in alles wat we doen gaat het om de patiënt.

Bron: IJsselland Ziekenhuis & Lelie zorggroep