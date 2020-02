SPL Medical start klinische trial met contrastvloeistof ferrotran

SPL Medical start klinische trial om met contrastvloeistof ferrotran mini-uitzaaiingen in lymfeklieren op te sporen bij 180 patiënten met prostaatkanker. SPL Medical begint aan een internationale registratie-studie voor contrastvloeistof ferrotran. Het onderzoek, dat de diagnostische kracht van het middel moet aantonen, vindt plaats in tien ziekenhuizen in Duitsland, Zwitserland en Nederland, onder andere in het Radboudumc.

Mini-uitzaaiingen in beeld

Contrastvloeistof ferrotran, een product van Radboudumc spin-off SPL Medical, maakt zeer kleine uitzaaiingen in de lymfeklieren heel goed zichtbaar op de MRI. Zelfs mini-uitzaaiingen van kleiner dan twee millimeter zijn ermee in beeld te brengen. Het middel, gebaseerd op Ferumoxtran-10, bestaat uit nano-ijzerdeeltjes, die normale lymfklieren op een MRI ‘zwart’ maken, terwijl afwijkende kliertjes wit kleuren. Hierdoor kunnen ze zeer goed van elkaar worden onderscheiden. Omdat ferrotran ook de lymfevaten zichtbaar maakt, kunnen de mini-uitzaaiingen ook uitstekend worden gelokaliseerd. Dat maakt behandeling – bijvoorbeeld gerichte bestraling – in een vroege fase mogelijk, waardoor er minder bijwerkingen zijn en de kans op genezing toeneemt. Andere diagnostische technieken krijgen dergelijke kleine uitzaaiingen niet in beeld. Bij die technieken is vier tot zes millimeter de grens.



Spin-off

De eerste versie van het product werd eind de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld in de Verenigde Staten. Jelle Barentsz, hoogleraar functionele beeldvorming in het Radboudumc ontdekte de waarde van dit middel bij patiënten met (uitgezaaide) kanker. “Het lukte hem om de rechten van het middel naar het Radboudumc te halen”, zegt Harrie van Baars, Chief Business Officer van SPL Medical. “Daarna heeft hij de toepassing van het product verder ontwikkeld, waardoor het uiteindelijk ook die hele kleine uitzaaiingen zichtbaar maakt.



Klinische trial ferrotran

Hoewel er dus al veel onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, gepubliceerd in vakbladen, is het product nog niet officieel op de markt. Daarvoor moet eerst de klinische registratiestudie worden uitgevoerd die nu van start gaat. Van Baars: “De studie vormt de opmaat voor de officiële goedkeuring en marktintroductie van het product in Europa. We gaan ferrotran nu onderzoeken bij 180 patiënten in tien ziekenhuizen in Duitsland, Zwitserland en Nederland. Het Radboudumc is een van die tien.”

Ferrotran is nog niet toegelaten tot de markt maar beschkbaar voor onderzoeksdoeleinden en Compassionate Use.

Bron: Radboudumc