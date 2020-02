Steekincident bij zorginstelling van RIBW AVV

Bij een incident in een zorginstelling van Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) aan de Morel in Wageningen zijn woensdagavond een dode en twee gewonden gevallen. Dat meldt de politie.

De twee gewonden zijn begeleiders van de zorginstelling, het zou gaan om een man en een vrouw. RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven.

Steekwonden

De begeleiders hadden beide steekwonden. Wat zich precies aan de Morel heeft afgespeeld, wil de politie niet zeggen. Er wordt onderzoek verricht.

bewoners

Het pand waar het gebeurde is een zorginstelling van RIBW AVV waar een groep van 16 bewoners begeleid wonen, jong volwassenen en wat oudere bewoners met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen. In het huis is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.