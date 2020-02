Henriëtte Treurniet nieuwe directeur NSPOH

Met ingang van 1 maart 2020 treedt dr. Henriëtte Treurniet aan als directeur van de NSPOH. Zij volgt in deze functie dr. Petrien Uniken Venema op, die het opleidingsinstituut per 1 april 2020 zal verlaten.

Achtergrond

Henriëtte Treurniet heeft na haar studie Biomedische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden en haar promotie aan het instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit ruime ervaring opgedaan in diverse kennisintensieve werkomgevingen. Zij werkte de afgelopen jaren in verschillende functies bij verschillende werkgevers binnen de publieke gezondheid, waaronder TNO, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het RIVM. De afgelopen vijf en half jaar was zij adjunct-directeur GGD GHOR Nederland waar zij medeverantwoordelijk was voor het landelijk bureau van de Vereniging GGD GHOR Nederland en voor de Stichting Projectenbureau.

“Ik heb plezier in samenwerkingsvraagstukken, en die zijn er altijd, ook in succesvolle organisaties. Hoe houd je contact met elkaar en met de buitenwereld? Doe je de goede dingen, en doe je die goed? Die vragen spelen ook in tijden van groei, waarvan duidelijk sprake is binnen de NSPOH. Ik ken de NSPOH al geruime tijd, van het onderwijs dat ik er zelf gaf én ontving, en ik kijk er naar uit om verder te helpen bouwen aan dit mooie instituut”, aldus Henriëtte.

Over de NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen zij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod. De NSPOH werkt daarbij nauw samen met diverse partijen, zoals universiteiten, arbodiensten, kennisinstituten en wetenschappelijke verenigingen.

Bron: NSPOH