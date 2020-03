Aanpak obesitas onvoldoende, stigmatisering belemmerend

ARTSEN EN WETENSCHAPPERS LUIDEN DE NOODKLOK: Oproep tot meer voorlichting over een gezonde leefstijl en meer aandacht voor obesitas in zorgopleidingen

Obesitas verhoogt het risico op verschillende ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Het voorkomen en tijdig behandelen van (ernstig) overgewicht is daarom van groot belang. De behandeling van obesitas is niet simpelweg minder eten en meer bewegen. De invloed van de omgeving en andere factoren zoals het gebruik van medicijnen spelen ook een belangrijke rol. Er moet naast preventie veel meer gebeuren om de epidemie van obesitas in Nederland te stoppen, zoals zorg op maat. Stigmatisering van obesitas leidt tot onvoldoende behandeling en meer ziektelast. De samenleving moet daarom beter worden voorgelicht over obesitas en er moet meer aandacht komen voor obesitas in de zorgopleidingen. Dat zeggen artsen en wetenschappers aan de vooravond van World Obesity Day.

Sinds 1990 is er een verdubbeling te zien in het aantal volwassenen en kinderen met obesitas en dit aantal stijgt nog steeds ieder jaar. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 50% van de volwassenen en 12% van de kinderen in Nederland kampen met overgewicht. 15% van alle volwassenen en bijna 3% van alle kinderen heeft ernstig overgewicht (obesitas). Dat is ruim 2,5 miljoen volwassenen en 100.000 kinderen met obesitas in Nederland.

Aanpak op maat Obesitas

“Obesitas is geen leefstijlkeuze. Hoewel voeding en lichamelijke activiteit belangrijk zijn in de preventie en behandeling van overgewicht, spelen ook andere factoren een rol, zoals slaap, stress en medicatiegebruik” zegt Dr. Gijs Goossens, wetenschapper aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum en voorzitter van de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas (NASO).

“Overheid en zorgverzekeraars richten zich met name op het voorkomen van obesitas en dat is niet genoeg”, zegt Ronald Liem, chirurg en voorzitter van de Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery. “De gevolgen van obesitas zijn groot. Obesitas verhoogt het risico op andere chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Obesitas is een chronische aandoening en verdient daarom ook zorg en behandeling op maat. De mate van overgewicht bepaalt welke vorm van behandeling noodzakelijk is. Er kan dan gekozen worden voor leefstijlbegeleiding, medicijnen, een operatie of een combinatie hiervan.”

Wetenschappers en artsen roepen op tot betere voorlichting van de samenleving over voeding en een gezonde leefstijl en tot meer aandacht voor obesitas in de opleiding van zorgverleners; niet alleen artsen, maar ook praktijkondersteuners, paramedici en leefstijl coaches.

Stop stigmatisering

Mensen met obesitas worden vaak gezien als lui, gulzig en met gebrek aan zelfdiscipline. Ze worden vaak gediscrimineerd op de werkplek, in het onderwijs en zelfs door professionals in de gezondheidszorg. “Deze stigmatisering kan leiden tot ongelijkheid, belemmert de toegang tot zorg en zorgt voor extra gezondheidsschade bij mensen met obesitas. Obesitas is geen persoonlijke keuze. Zolang we in Nederland de vooroordelen in stand houden, blijft de drempel naar adequate behandeling en begeleiding voor mensen met obesitas onverantwoord hoog”, stellen Goossens en Liem.