Intensive Care Maasstad Ziekenhuis weer open

De Intensive Care (IC) van het Maasstad Ziekenhuis is sinds 3 maart 23.00 uur weer geopend voor nieuwe patiënten. De afgelopen dagen was een opnamestop op de IC van kracht in verband met een patiënt met het coronavirus die op de IC heeft gelegen. Op alle andere afdelingen ging de patiëntenzorg gewoon door. De testen die zijn afgenomen bij de patiënten die op dit moment op de afdeling Intensive Care liggen zijn negatief. Dit betekent dat zij geen drager zijn van het coronavirus. De uitslagen van de testen die zijn afgenomen bij de betrokken medewerkers en patiënten die op de IC hebben gelegen, zijn nog niet bekend en volgen deze week. Op dit moment zijn er geen patiënten opgenomen in het ziekenhuis die het coronavirus hebben.

Extra alert

Het Maasstad Ziekenhuis blijft extra alert en volgt actief het infectiebeleid op. Dit betekent dat wij patiënten die zich melden met luchtwegklachten volgens protocol behandelen. Wanneer er verdenking op aanwezigheid van het coronavirus is, treedt het protocol strikte isolatie in werking.

Bron: Maasstad Ziekenhuis