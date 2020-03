Digitaal Revalideren

Aflevering 66, maart 2020

Afgelopen maanden heeft Good Veurein zich verdiept in de wondere wereld van de digitalisering. We kennen allemaal de computer en de tablet en het lijkt wel of iedereen voortdurend op zijn of haar smartphone kijkt om te communiceren met de buitenwereld.

Maar de digitalisering biedt nog veel meer mogelijkheden, die bovendien nog volop in ontwikkeling zijn. We kunnen nu dingen doen, die nog maar een paar jaar geleden onmogelijk waren. In aansluiting op de aflevering “Vitaal oud worden” zijn we op zoek gegaan naar toepassingen van digitale techniek in de gezondheidszorg. We laten u kennis maken met bijzondere voorbeelden van toepassingen in de verzorging en in de revalidatie. Deze toepassingen bieden hele nieuwe mogelijkheden die effectief zijn voor de behandeling van en de zorg voor patiënten.

Ook Irma is enthousiast en ziet heel nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van het gezucht en gesteun van Twajn.

Jos Wetzels, Barbara Piskur, Tom Luyten en AdelanteZorggroep en Cicerozorggroep hebben meegewerkt aan deze aflevering.

