Kansen voor Nederlandse ondernemers in Duitse e-health

190 miljard euro – de handel met Duitsland heeft in 2019 weer een recordhoogte bereikt. Volop groeikansen dus bij onze oosterburen – ook in de gezondheidszorg. Duitsland heeft de grootse e-health-markt van Europa met een waarde van 187 miljard euro. Maar waar liggen de mogelijkheden en hoe start je? Tijdens de Duitslanddag op 25 maart in Utrecht wordt dit uitgebreid behandeld. Ondernemers kunnen zich nu gratis aanmelden via duitslanddag.nl/aanmelden2020.



Wegwijs in de Duitse gezondheidszorg

“De e-health-markt is volop in beweging”, vertelt Julia Pietsch, Senior Manager Healthcare bij Germany Trade and Invest (GTAI). Zij maakt buitenlandse ondernemers wegwijs in de Duitse gezondheidszorg. Tijdens de Duitslanddag vertelt ze in een workshop over de interessante tijden die nu aanbreken in Duitsland op het gebied van e-health.



Zo wil de Duitse regering het makkelijker maken voor buitenlandse ondernemers om de Duitse e-health-markt binnen te stappen. Minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, heeft maatregelen aangekondigd waarmee procedures versimpeld worden.

Nu al succesvol



Een van de Nederlandse e-health ondernemingen die nu al succesvol zijn op de Duitse markt is Anne4Care. Dit is een avatar die thuiswonende ouderen helpt met het herinneren van afspraken, de krant voorleest en eventueel hulp kan inschakelen. Sinds een paar jaar is ze ook in Duitsland actief en heeft het Landeszentrum Gesundheit NRW ook interesse getoond. Anne4Care is daarom een van de best-practices tijdens de e-health workshop op de Duitslanddag. Virtask, de ontwikkelaar van Anne vertelt over hun ervaringen bij de eerste stappen op de Duitse markt.



Kennis opdoen over de Duitse markt

Om het potentieel in Duitsland volledig te kunnen benutten is kennis van de Duitse markt en de zakelijke cultuur onmisbaar. Op de Duitslanddag kunnen ondernemers in één dag de beste tips voor succes in Duitsland binnenhalen.

Grote spelers



Grote spelers vertellen over hun ervaringen op de Duitse markt en geven tips. Ook zijn er jonge succesvolle bedrijven op de dag aanwezig – zoals de duurzame flessenfabrikant Dopper – om te vertellen hoe zij in Duitsland van start zijn gegaan en welke valkuilen andere ondernemers moeten vermijden.

Daarnaast zijn er workshops en infosessies die de juridische- en fiscale aspecten van het zakendoen in Duitsland behandelen en kunnen bezoekers zich informeren over marketingstrategieën. De beursvloer met meer dan veertig informatiestands is de ideale plek voor nieuwe contacten en netwerken. Het volledige programma met alle sprekers staat online www.duitslanddag.nl/programma.



De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) ondersteunt al meer dan 110 jaar ondernemingen bij zakelijke activiteiten op de buurmarkt. Met 1500 leden vormt de DNHK het grootste Duits-Nederlandse zakennetwerk.

