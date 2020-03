Zzp-ers eindelijk betaalbaar en goed verzekerd

‘Met het voorstel van de Stichting van de Arbeid voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers is een belangrijke stap gezet om een hiaat in het sociale verzekeringsstelsel te dichten.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland over het vandaag aan minister Koolmees van SZW gepresenteerde plan.

Ook zzp-organisaties

VNO-NCW en MKB-Nederland, beide vertegenwoordigd in de Stichting, zijn trots op het grote draagvlak van het voorstel, waar ook organisaties van zzp-ers aan hebben bijgedragen. ‘De uitkomst van dit unieke proces is geen one size fits all, maar een maatwerkoplossing die past bij de diversiteit van de zelfstandigenpopulatie.’

Zelfstandigen kunnen zelf kiezen

Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van bruto circa. € 30.000 per jaar (143 procent WML). Zelfstandigen kunnen zelf kiezen of ze zich bovenop de standaardverzekering nog aanvullend willen verzekeren. Door alle keuzemogelijkheden kunnen zelfstandigen straks kiezen voor de premiehoogte die hem of haar past. Privaat bijverzekeren wordt ook mogelijk.

Wetgeving

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan er vanuit dat het advies de kern wordt van nieuwe wetgeving. ‘Op die manier zijn zelfstandigen voor dit lastige risico straks ook echt betaalbaar en op een goede manier verzekerd en hebben we dat in Nederland voor eens en voor altijd netjes geregeld.’

