De voorzitter van het NVIC spreek zijn zorg uit over de mogelijke gevolgen van het coronavirus

COVID-19 gaat zorgen voor een totale overbelasting van ons zorgsysteem

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care roept met een bericht aan zijn collega intensivisten, op om ons voor te bereiden op de stilte voor de storm. Want door het coronavirus COVID-19 komen veel patienten op een IC terecht omdat een aanzienlijk aantal mensen last krijgen van ernstig hypoxisch ademhalingsfalen dat mechanische ventilatie vereist. Hierdoor moet een hoger percentage dan bij griep worden opgenomen in de intensive Care Units. Het gaat dan waarschijnlijk over 10% van alle positieve patiënten met coronavirus COVID-19! En dergelijke aantallen kan ons Nederlandse zorgsysteem niet aan.

Veel te weinig IC-bedden in Nederland beschikbaar

Totale overbelasting van het systeem is waar we de komende weken op koersen. Lees de brandbrief van de voorzitter van de NVIC. In Nederland hebben we iets meer dan 2000 IC bedden beschikbaar! Dat is minder dan de helft van de in Italië beschikbare IC-bedden per 100.000 inwoners. In Nederland hebben we 6,4 IC-bedden per 100.000 inwoners en in Italië zijn dat 12,5 IC-bedden per 100.000 inwoners (cijfers van 2012 Springer, The variability of critical care bed numbers in Europe). Dat is ook bijna de helft van het gemiddeld aantal IC-bedden in Europa, 11,6 IC-bedden.

The variability of critical care bed numbers in Europe, Springer

En een groot deel van deze IC-bedden zijn nu al in gebruik voor mensen die door een andere ziekte zo’n bed nodig hebben. Zolang er dus nog ongecontroleerde infectiehaarden zijn, dus niet meer uit risicogebieden zoals Italië of China] zijn er nu in Brabant en Houten. Door isolatie van infectiehaarden met een lock down zoals in Italië en de maatregelen voor Noord-Brabanders zijn bedoeld om die infectierhaarden te beperken en het gebruik van IC-bedden dood verkeersslachtoffers gaat daar ook mee omlaag. Volg daarom de aanbevelingen van de overheid op.

Zelfs mer het dubbel aantal IC-bedden in Italië waren/zijn de Italiaanse intensivisten ten einde raad. Teveel patiënten die een IC-bed in isolatie nodig hebben en te weinig capaciteit. De Italianen doen een dringende oproep aan andere Europese intensivisten om je goed voor te bereiden want de aanslag op IC capaciteit is groot (10% van de gevallen)[PDF]. De verwachting is dat er volgend weekend 800-1200 Coronapatiënten zullen zijn en dat er een behoefte aan 80-120 IC-bedden en het weekend erop is dat dan weer verdubbeld (160-240 IC bedden), schrijft Diederik Gommers, Voorzitter NVIC in zijn brandbrief.

Hieronder zijn brief aan de leden van de NVIC

Bron: Springer en NVIC