RIVM: Resultaat steekproef: 4% ziekenhuismedewerkers heeft coronavirus

Bijna 4% van de onderzochte medewerkers in de Brabantse ziekenhuizen heeft het coronavirus. Wel zijn er regionale verschillen. Dat blijkt uit de steekproef van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van afgelopen weekend. De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag. Wel vraagt het om enkele uitbreidingen. Later vandaag licht het RIVM dit verder toe.

28 medewerkers van het ETZ

Het Het ETZ (Elisabeth–TweeSteden Ziekenhuis) deed op verzoek van het RIVM op zaterdag 7 en zondag 8 maart mee aan de corona-steekproef. Hierbij zijn 301 medewerkers getest die milde luchtwegklachten hadden, maar niet in een risicogebied zijn geweest of met een besmette patiënt contact hebben gehad. 28 van de 301 geteste medewerkers zijn positief getest.

Voorzorg

Alle medewerkers van het ETZ monitoren hun gezondheid nauwkeurig. Bij verkoudheidsverschijnselen testen wij hen uit voorzorg in een van de speciaal ingerichte testruimtes van het ziekenhuis. Bij een positieve test, gaan zij niet meer aan het werk. Zij blijven in thuisisolatie tot ze beter zijn. Patiënten die zich melden met koorts en luchtwegklachten worden in druppel-contact isolatie behandeld. Wanneer we vermoeden dat de patiënt corona heeft, blijft de patiënt in druppel-contactisolatie (volgens protocol).

Preventieve maatregelen

Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus, hebben wij een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Zo geven wij patiënten en bezoekers geen hand. Bij alle ingangen staan houders met handhygiënepompjes waar je je handen kunt ontsmetten.

Aanvullende maatregelen voor ziekenhuismedewerkers

Iedere dag bekijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij werken hierin nauw samen met het RIVM, de GGD en de Veiligheidsregio.

Bron: RIVM en ETZ